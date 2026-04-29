Estudiantes recibe al poderoso Flamengo con la mira en la cima del grupo

Estudiantes de La Plata recibirá a Flamengo este miércoles desde las 21.30 en UNO, por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026. El equipo de Alexander Medina buscará un triunfo clave para subirse a lo más alto de la zona frente a un rival que llega en estado de gracia.

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El Pincha suma 4 puntos tras el empate ante Independiente Medellín y la victoria frente a Cusco FC, y necesita hacerse fuerte en casa para superar al líder. En el plano local, viene de igualar sin goles ante Talleres de Córdoba, resultado que no empaña su clasificación a los playoffs del Apertura.

Del otro lado, el presente de Flamengo es arrollador. El equipo dirigido por Leonardo Jardim acumula siete victorias consecutivas y llega de golear a Atlético Mineiro por 4-0 en el Brasileirao. En la Libertadores ya mostró su poderío: venció a Cusco como visitante y aplastó al DIM en el Maracaná, liderando con puntaje ideal.

El cruce también tiene historia reciente. Ambos equipos se enfrentaron en los cuartos de final de la edición 2025, donde Flamengo avanzó tras imponerse por penales con una gran actuación de Agustín Rossi. Luego, el conjunto brasileño eliminó a Racing Club en semifinales y se consagró campeón tras vencer a Palmeiras en la final.

Probables formaciones

Estudiantes:

Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Facundo Farías, Edwuin Cetré; Guido Carrillo.

DT: Alexander Medina.

Flamengo:

Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Léo Ortiz, Guillermo Varela; Jorginho, Evertton Araujo; Samuel Lino, Giorgian de Arrascaeta, Gonzalo Plata; Pedro.

DT: Leonardo Jardim.