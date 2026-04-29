"Que un jefe de Gabinete tenga que acudir a una sesión acompañado por 200 personas es un signo de debilidad"

Así lo expresó durante un contacto con Radio Panorama el diputado nacional Marcelo Barbur, en la antesala del informe de gestión que el jefe de Gabinete Manuel Adorni brindará hoy, en medio de las múltiples denuncias por enriquecimiento ilícito que pesan sobre su persona.

Hoy 08:02

En la antesala del informe de gestión que brindará el jefe de Gabinete Manuel Adorni en la Cámara de Diputados, el legislador Marcelo Barbur lanzó fuertes críticas y aseguró que la presencia de un numeroso grupo de acompañantes representa “un signo de debilidad”.

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“Que un jefe de Gabinete tenga que acudir acompañado por 200 personas para nosotros es un signo de debilidad. Es algo inédito que no se vio ni en los gobiernos más autoritarios”, expresó Barbur en diálogo con Radio Panorama.

El funcionario nacional expondrá este miércoles desde las 10.30 en el Congreso, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución Nacional, que obliga al jefe de Gabinete a informar periódicamente sobre la marcha del Gobierno. Sin embargo, la presentación estará atravesada por un fuerte contexto político, marcado por denuncias por enriquecimiento ilícito que pesan sobre Adorni.

Además, se prevé la presencia del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, miembros del Gabinete y senadores oficialistas, en una señal de respaldo político.

Un informe atravesado por cuestionamientos

Barbur remarcó que la exposición de Adorni “no es algo voluntario sino una obligación porque así lo marca la Constitución Nacional”, y adelantó que desde su espacio buscarán mantener el foco en los problemas que afectan a la sociedad.

“No tenemos ninguna intención de que esto se transforme en un circo romano, respondiendo agravios. La ciudadanía quiere saber qué va a pasar con su vida, con sus problemas más allá del caso Adorni”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que prepararon un cuestionario amplio que incluye temas como el impacto de la política económica en la coparticipación, la financiación universitaria, la situación de las personas con discapacidad y el rumbo de las nuevas leyes impulsadas por el Gobierno.

También mencionó la preocupación por el endeudamiento del país, la situación de las familias afectadas por créditos impagables, la caída de la actividad comercial y de la construcción, el cierre de empresas y la pérdida del poder adquisitivo frente al aumento de tarifas.

Expectativa por una sesión “normal”

El diputado insistió en que su bloque espera que la jornada se desarrolle con normalidad y sin confrontaciones innecesarias. “Queremos escuchar atentamente las explicaciones del jefe de Gabinete porque la gente no la está pasando bien y espera un país previsible, donde se respeten los disensos”, afirmó.

Finalmente, advirtió que no participarán de situaciones que impliquen falta de respeto en el recinto, y reiteró que el objetivo central será obtener respuestas concretas en un contexto económico y social cada vez más complejo.