“Se acabó el señor bueno”: Donald Trump subió una imagen de IA con un fusil en la mano

El presidente de Estados Unidos le exige a Teherán “espabilar” para llegar a un acuerdo y con una polémica imagen reiteró su exigencia de que Irán renuncie a sus aspiraciones nucleares.

Hoy 08:19

Mientras rige la tregua en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, Donald Trump subió un contundente mensaje a sus redes en el que se lo ve, en una imagen de IA, con un fusil en mano y le exige a Teherán que "espabile" pronto para llegar a un acuerdo.

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Ocurre mientras siguen estancadas las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz que permita la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde pasa un quinto de la producción de petróleo del mundo.

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El rial iraní cae a mínimo histórico por la guerra con Estados Unidos e Israel

La moneda de Irán, el rial, alcanzó el miércoles un mínimo histórico de 1,8 millones por dólar, mientras se mantiene un frágil alto el fuego con Estados Unidos e Israel.

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El rial se había mantenido estable durante semanas en plena guerra, que comenzó el 28 de febrero, en parte porque hubo poco comercio o importaciones que ingresaran al país. La cotización de la moneda comenzó a caer hace dos días.

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Expertos advierten que la caída del rial podría avivar aún más la inflación en un país donde muchos bienes importados —desde alimentos y medicinas hasta productos electrónicos y materias primas— se ven afectados por la cotización del dólar.