Así lo anticipó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este miércoles para Radio Panorama.

Hoy 08:20

El licenciado Osvaldo Granados aseguró que la industria podría haber registrado un repunte durante marzo, a partir de datos difundidos por la Unión Industrial Argentina. Así lo expresó en su columna de este miércoles en Radio Panorama.

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“La UIA sacó un comunicado anticipando un rebote de la industria en marzo. Me llamó la atención porque son críticos del Gobierno”, señaló Granados, quien explicó que la mejora se percibe en sectores puntuales.

Según detalló, hay indicios positivos en el sector automotriz, en la venta de acero y en el aumento del consumo eléctrico industrial, un indicador clave de la actividad productiva. Sin embargo, advirtió que esto no implica una recuperación consolidada.

“Esto no quiere decir que estemos bien”, remarcó, y puso el foco en uno de los principales problemas actuales: la mora en los pagos, especialmente vinculada al uso de billeteras virtuales.

En ese sentido, sostuvo que bancos y financieras otorgaron créditos de manera indiscriminada, lo que derivó en deudas que en muchos casos resultan difíciles de afrontar. “Algunos son impagables”, alertó.

Granados también destacó las declaraciones del titular de YPF, Horacio Marín, quien se mostró particularmente optimista respecto al futuro del sector.

“Dijo que en cuatro años vamos a exportar 30 mil millones de dólares gracias al RIGI y anticipó que será impresionante”, señaló el analista, en referencia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

Dólar, exportaciones y señales del mercado

En relación al mercado cambiario, Granados graficó la situación actual con una imagen concreta: “La foto son los kilómetros de camiones en el puerto de Rosario”, indicó, en alusión al ingreso de divisas provenientes del agro.

Este flujo de dólares permitió que el Banco Central de la República Argentina continúe comprando reservas. No obstante, advirtió sobre la necesidad de evitar episodios de inestabilidad como los registrados el año pasado.

“Debe evitar una crisis como la del año pasado, cuando hubo una corrida del dólar que casi voltea al Gobierno y afectó la economía”, recordó.

Finalmente, planteó que será clave observar el comportamiento de abril para determinar si efectivamente se está frente a un cambio de tendencia en la economía argentina.