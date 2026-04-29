Patti Smith ganó el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026

La cantante, compositora, escritora y artista de 79 años fue distinguida porque su obra "conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva".

Hoy 09:02

La artista, cantante, compositora, escritora y activista estadounidense Patti Smith (79), precursora del punk rock, fue galardonada este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026.

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Patricia 'Patti' Lee Smith (1946, Chicago, Estados Unidos), cuyas composiciones oscilan entre lo poético y lo musical, creó a lo largo de sus más de cinco décadas de trayectoria profesional títulos tan conocidos como "Because the night", coescrito con Bruce Springsteen, o "People have the power".

Admiradora del simbolismo poético de Rimbaud y Bob Dylan, y apasionada de Federico García Lorca, Smith triunfó a lo largo de su carrera con numerosos éxitos interpretados con una voz rota y una música con la energía del rock de garage de finales de los sesenta. Su talento literario fue reconocido con el National Book Award por sus memorias Just Kids, en 2010.

Autora de varios poemarios y artista visual, Smith saltó a la fama con su álbum debut, "Horses" (1975), con el que propuso un punto de vista feminista e intelectual a la música punk y se convirtió en una de las artistas más influyentes de la música rock.

El acta del jurado del premio, presidido por la bailaora y coreógrafa española María Pagés, resalta que la "impetuosa creatividad" de Smith "conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva".

"Intérprete de estilo vigoroso", Smith plasmó la rebeldía del individuo en la sociedad "en canciones palpitantes, algunas de las cuales ya son iconos de la música popular de nuestro tiempo", recoge el acta leída en la ciudad de Oviedo (norte de España).

Su labor como escritora

Como escritora, transmitió además "una visión poética de la vida, comprometida con ofrecer un mensaje de esperanza frente a las injusticias", y "con una actitud inconformista y transgresora" se ha convertido en "ejemplo para muchas artistas".

"Ha conmovido a oyentes y lectores de todo el mundo y sigue inspirando a las nuevas generaciones", concluye el jurado.

Siempre combativa, Smith participó en las manifestaciones que pedían el fin de la guerra de Irak y la salida del presidente Bush en 2003, defendió a las integrantes del grupo punk feminista ruso Pussy Riot tras su detención en 2012 y firmó un artículo de opinión contra el calentamiento global en 2018.

En 2007 fue incluida en el Salón de la Fama del Rock.

Smith, que se ha impuesto a otras cincuenta y cuatro candidaturas de unas 30 nacionalidades, sucede como ganadora de este premio de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide.

El Premio Princesa de Asturias de las Artes está destinado a distinguir "la labor de creación, cultivo y perfeccionamiento de la arquitectura, la cinematografía, la danza, la escultura, la fotografía, la música, la pintura, el teatro y otras manifestaciones artísticas".

Su última visita a Buenos Aires y los 50 años de su álbum debut

La última visita de Smith a Buenos Aires fue durante enero de 2025, en el Teatro Ópera junto a Soundwalk Collective con el espectáculo Correspondences, que consistía en una plataforma de arte sonoro contemporáneo, creada por Stéphan Crasneanscki y Simone Merli, y que combinaba poesía, cine y música para explorar la relación del ser humano con la naturaleza.