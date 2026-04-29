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SANTIAGO DEL ESTERO | 29 ABR 2026 | 19º
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EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 08:48

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

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Jueves 30 de abril: de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte del barrio  Besares de la ciudad Banda (comprendido entre Besares, Los Andes, Balcarce y Canal 9 de Julio); de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de El Polear (por sobre Ruta 34 vieja, dpto. Banda); de 13:00 a 16:00 hs afectando a parte del barrio Parque del Rio I de la ciudad Capital (comprendiendo las Mzas 8, 9, 10, 11, 12 y 13); de 14:00 a 16:00 hs afectando a parte del barrio Huaico Hondo de la ciudad Capital (comprendido entre Av. Del Libertador, Avipones, Nuñez del Padro y Gaspar Juarez) y de 14:00 a 17:00 hs afectando a las localidades de Ayuncha, San Jose, La Noria, Peral, Puesto de Diaz y El Hoyon y de 15:00 a 18:00 hs afectando a parte del barrio General Paz de la ciudad Capital (sobre calle Los Caminantes).

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