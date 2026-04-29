Detuvieron a 22 monjes budistas con más de 100 kilos de cannabis en un aeropuerto de Sri Lanka

Los religiosos volvían de Tailandia con valijas repletas de droga. Quedaron detenidos en prisión preventiva.

Hoy 09:33

Un grupo de 22 monjes budistas que volvía de un viaje a Tailandia fue arrestado por llevar más de 110 kilos de cannabis en el aeropuerto internacional de Sri Lanka. Los religiosos fueron interceptados en el Aeropuerto Internacional Bandaranaike, en la capital de Colombo, con valijas que llevaban más de cinco kilogramos cada una, lo que constituyó la mayor incautación de drogas registrada hasta la fecha en esa terminal.

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Según detalló la CNN, la operación policial se llevó a cabo el sábado pasado tras un aviso confidencial. Las drogas estaban ocultas dentro del equipaje, en dobles fondos especialmente modificados. El valor en el mercado superaría los US$3.450.000.

El grupo de hombres —principalmente jóvenes en formación— había viajado a Tailandia el 22 de abril con pasajes y alojamientos pagados por un patrocinador que permanece en el anonimato. La Oficina de Narcóticos de la Policía de Sri Lanka investiga ahora si estas actividades guardan relación con redes locales de tráfico de drogas.

El cannabis es una sustancia ilegal en la nación del sur de Asia, por lo que Sri Lanka impone penas severas para los delitos relacionados con las drogas y sus aeropuertos implementaron tecnología para detectar artículos ilícitos. Las condenas por tráfico de drogas pueden castigarse con multas, prisión o incluso la pena de muerte.

Los sospechosos, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, fueron entregados a la policía y comparecieron ante el juez del Tribunal de Magistrados de Negombo el domingo. Según el diario británico The Guardian, en los teléfonos que fueron peritados encontraron fotografías y videos del grupo en las vacaciones vestidos con ropa de civil.

Además, la policía detuvo a otro religioso señalado como presunto organizador, que debía recibir al grupo en el aeropuerto y había huido tras conocer las detenciones. Según las autoridades, los monjes pasaron cuatro días en Bangkok y transportaban “kush”, una variedad potente de cannabis.

Un video difundido en redes sociales mostró a varios de los detenidos intentando ocultar sus rostros con sus túnicas.

La policía declaró a la BBC Sinhala que creía que los monjes posiblemente “desconocían lo que llevaban consigo”. Las drogas fueron encontradas entre material escolar —ya que se trata de jóvenes que todavía están en etapa de estudio— y golosinas. Se cree que es la primera vez que un grupo de monjes es arrestado bajo sospecha de introducir drogas de contrabando en el país a través del aeropuerto.

En mayo del año pasado, una mujer británica de 21 años fue arrestada con 46 kilos de droga en el mismo aeropuerto. Charlotte May Lee —residente de la localidad de Coulsdon, al sur de Londres— declaró que la droga fue “colocada en su equipaje sin su conocimiento”. La joven, al igual que los monjes, también viajaba desde Bangkok con destino a Colombo.