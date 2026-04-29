Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 ABR 2026 | 19º
X
Somos Deporte

Un Racing golpeado y en crisis, se juega mucho ante Caracas en la Sudamericana

La Academia visita Venezuela con urgencias futbolísticas y bajas sensibles. Enfrente tendrá a un rival ordenado que llega invicto en el grupo.

Hoy 09:34

Caracas y Racing se enfrentan este miércoles desde las 19.00 en el Estadio Olímpico de la UCV, por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Gustavo Costas atraviesa un momento delicado y necesita un triunfo para acomodarse en la tabla y calmar el clima interno. 

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El contexto no ayuda: la Academia viene golpeada en lo futbolístico y cuestionada desde lo dirigencial, por lo que el duelo en Caracas aparece como una prueba clave para cambiar la cara. Con apenas tres puntos en dos fechas, el margen de error empieza a achicarse en una zona compartida también con Botafogo e Independiente Petrolero

Del lado local, Caracas llega con sensaciones encontradas. Si bien quedó eliminado en el torneo venezolano, logró cerrar con una victoria y mantiene un buen andar en la Sudamericana, donde sigue invicto tras empatar con Botafogo y vencer a Independiente Petrolero. El equipo además cambió de conducción: tras la salida de Fernando Aristeguieta, asumió de manera interina Henry Meléndez

En Racing, las urgencias son claras. El empate reciente en el torneo local dejó dudas y, para colmo, las lesiones de Adrián “Maravilla” Martínez y Santiago Sosa obligan a Costas a rearmar el equipo. La premisa es una sola: ganar para transformar los silbidos en respaldo y mantenerse con chances de clasificación en un grupo muy parejo.

Probables formaciones

Caracas:
Benítez; Fereira, La Mantia, Mago, Yendis; Larotonda, Correa; Vegas, Reinoso, Covea; Fernández.
DT: Henry Meléndez.

Racing:
Cambeses; Cannavo, Di Césare, Rojo o Pardo, García Basso o Rojas; Zuculini, Sosa, Adrián Fernández; Solari, Conechny, Pizarro.
DT: Gustavo Costas.

TEMAS Copa Sudamericana Racing Club

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Amenazas de muerte a Enrique Mazza: el artista denunció un video intimidatorio antes de su gira en Buenos Aires
  2. 2. Detienen en Tucumán a dos hermanos santiagueños con más de 21 kilos de cocaína ocultos en un auto
  3. 3. El Gobernador participó de una reunión con autoridades de la Sociedad Rural Argentina en Quimilí
  4. 4. Javier Milei se molestó por una pregunta sobre la inflación: “No es el lugar, no es el momento”
  5. 5. Los signos del Horóscopo Chino que enfrentarán sorpresas en abril
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT