Un Racing golpeado y en crisis, se juega mucho ante Caracas en la Sudamericana

La Academia visita Venezuela con urgencias futbolísticas y bajas sensibles. Enfrente tendrá a un rival ordenado que llega invicto en el grupo.

Hoy 09:34

Caracas y Racing se enfrentan este miércoles desde las 19.00 en el Estadio Olímpico de la UCV, por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Gustavo Costas atraviesa un momento delicado y necesita un triunfo para acomodarse en la tabla y calmar el clima interno.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El contexto no ayuda: la Academia viene golpeada en lo futbolístico y cuestionada desde lo dirigencial, por lo que el duelo en Caracas aparece como una prueba clave para cambiar la cara. Con apenas tres puntos en dos fechas, el margen de error empieza a achicarse en una zona compartida también con Botafogo e Independiente Petrolero.

Del lado local, Caracas llega con sensaciones encontradas. Si bien quedó eliminado en el torneo venezolano, logró cerrar con una victoria y mantiene un buen andar en la Sudamericana, donde sigue invicto tras empatar con Botafogo y vencer a Independiente Petrolero. El equipo además cambió de conducción: tras la salida de Fernando Aristeguieta, asumió de manera interina Henry Meléndez.

En Racing, las urgencias son claras. El empate reciente en el torneo local dejó dudas y, para colmo, las lesiones de Adrián “Maravilla” Martínez y Santiago Sosa obligan a Costas a rearmar el equipo. La premisa es una sola: ganar para transformar los silbidos en respaldo y mantenerse con chances de clasificación en un grupo muy parejo.

Probables formaciones

Caracas:

Benítez; Fereira, La Mantia, Mago, Yendis; Larotonda, Correa; Vegas, Reinoso, Covea; Fernández.

DT: Henry Meléndez.

Racing:

Cambeses; Cannavo, Di Césare, Rojo o Pardo, García Basso o Rojas; Zuculini, Sosa, Adrián Fernández; Solari, Conechny, Pizarro.

DT: Gustavo Costas.