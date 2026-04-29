"Izan banderas negras": el embajador de Rusia ante la ONU defendió a Irán y comparó a los países occidentales con piratas

“Se intentó atribuir toda la responsabilidad a Irán, como si hubiera sido este país el que atacó a sus vecinos y estuviera obstruyendo deliberadamente la navegación por el estrecho de Ormuz”, declaró Vassily Nebenzia.

Hoy 08:34

El embajador de Rusia ante las Naciones Unidas acusó a los países occidentales de hipocresía en una reunión del Consejo de Seguridad este lunes y afirmó que Irán tiene todo el derecho a limitar el tráfico en el estrecho de Ormuz.

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“Se intentó atribuir toda la responsabilidad a Irán, como si hubiera sido este país el que atacó a sus vecinos y estuviera obstruyendo deliberadamente la navegación por el estrecho de Ormuz”, declaró el embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia. “En tiempos de guerra, un Estado costero que sufre un ataque puede limitar la navegación en sus aguas territoriales por motivos de seguridad”.

Y agregó: “A diferencia de los piratas, que izan banderas negras con una calavera y tibias cruzadas en sus embarcaciones, los países occidentales intentan ocultar sus acciones ilegales haciendo referencia a medidas coercitivas unilaterales Esto no es más que una cortina de humo, cuyo propósito es ocultar el hecho de que la (Unión Europea) está cometiendo un robo descarado en alta mar”.