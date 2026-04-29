El CCB invita a la charla sobre jazz en Argentina

La misma se desarrolla desde el Espacio de Formación Vocal de la institución y tendrá lugar este miércoles 29 de abril.

Hoy 08:45

El Centro Cultural del Bicentenario, a través del Espacio de Formación Vocal de la institución, invita a la charla sobre “El jazz en Argentina: orígenes y actualidad”, que tendrá lugar este miércoles 29 de abril, a las 19, 30 horas en el auditorio de la institución.

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La misma estará a cargo de Alberto Villaverde, Ingeniero Forestal, docente jubilado de la UNSE Y Técnico jubilado de la Sec. De Planeamiento de la Municipalidad de la Capital.

Además, Villaverde es conductor y productor de los programas radiales sobre Jazz y ha dictado numerosas charlas sobre la temática, entre ellas en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional de Tucumán.

La actividad se enmarca en el ciclo de charlas formativas, orientadas a complementar y enriquecer el quehacer musical, especialmente en el ámbito del canto y la práctica vocal colectiva e individual.

Teniendo en cuenta que la formación vocal integral no se limita al desarrollo técnico de la voz, sino que implica la comprensión profunda de múltiples dimensiones que intervienen en la expresión artística, es que se considera de vital importancia generar un espacio de reflexión, aprendizaje y concientización.

El CCB invita a integrantes de los Coros, talleres de formación vocal de la institución y a público en general a disfrutar de esta charla que acerca al conocimiento de este género musical.