Milei, Karina y todo el Gabinete acompañarán a Adorni en una sesión de alta tensión política

El jefe de Gabinete presentará su informe de gestión en Diputados con una fuerte demostración de respaldo oficial, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y una oposición que buscará acorralarlo.

Hoy 07:37

El presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, la totalidad del Gabinete nacional y senadores del espacio que conduce Patricia Bullrich estarán presentes en los palcos del recinto para acompañar al funcionario, quien deberá enfrentar una dura sesión atravesada por la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La presencia del mandatario y de gran parte de la estructura del Poder Ejecutivo en un informe de gestión del jefe de Gabinete no tiene antecedentes recientes y fue interpretada como una clara señal de blindaje político frente al avance de las denuncias judiciales.

Según trascendió, Milei y Karina ocuparán el palco central frente al hemiciclo, justo enfrente del lugar desde donde Adorni expondrá su informe inicial. Además, por pedido del propio Presidente, el Gabinete completo estará ubicado en los balcones del primer piso del recinto, junto a senadores nacionales aliados.

Desde Presidencia de Diputados también confirmaron la presencia de entre 100 y 200 invitados institucionales, aunque sectores de la oposición sospechan que muchos de ellos podrían convertirse en militantes aplaudidores dentro de una puesta en escena más cercana a una Asamblea Legislativa que a un informe de gestión tradicional.

Antes de ingresar al recinto, Adorni pasará por el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, donde se tomará la habitual foto institucional previa al inicio de la sesión.

La oposición, especialmente desde Unión por la Patria, llega con la intención de interpelar al jefe de Gabinete por el fuerte crecimiento patrimonial que investiga la Justicia. La causa apunta a un presunto enriquecimiento ilícito y un incremento superior al 500% en un solo período fiscal.

Entre los puntos bajo análisis figuran la compra de propiedades en el barrio porteño de Caballito y en el country Indio Cuá, pagos en dólares, hipotecas con particulares y gastos elevados en efectivo y tarjetas que no se condicen con sus ingresos declarados.

Además, la Justicia ya avanzó con el levantamiento del secreto fiscal y bancario tanto de Adorni como de su esposa, mientras también se investigan viajes familiares al exterior, como a Aruba y Punta del Este.

En este contexto, la oposición intentó coordinar una estrategia común para incomodar al funcionario, aunque las diferencias internas impidieron una ofensiva ordenada. Algunos sectores querían centrar todo en las denuncias patrimoniales, mientras otros consideraban que eso podría permitirle al oficialismo contraatacar con causas de corrupción del kirchnerismo.

Finalmente, no habrá una línea unificada y se espera una sesión extensa, tensa y con margen para el caos político.

Desde el oficialismo, en tanto, el objetivo es claro: que Adorni salga lo menos golpeado posible. Para eso se diseñó un esquema de sesión abreviado, con exposiciones cronometradas y una estrategia parlamentaria que dejará a Unión por la Patria para el tramo final, cuando se espera menor impacto mediático.

La inédita presencia presidencial y el despliegue completo del oficialismo reflejan que para los hermanos Milei la defensa de Adorni ya no pasa solo por su continuidad como jefe de Gabinete, sino por lo que representa políticamente.

En la Casa Rosada entienden que si el Gobierno cede en este caso, la oposición avanzará directamente sobre el Presidente. Por eso, la sesión de este miércoles no será solo un informe de gestión: será también una prueba de fuerza política dentro del Congreso.