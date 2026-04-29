Vanessa Kirby lidera el thriller espacial “The Spacesuit”, la nueva apuesta de Kitty Green

La actriz nominada al Oscar protagoniza y produce una historia de tensión psicológica ambientada en una misión espacial, que será presentada en el mercado del Festival de Cannes.

Hoy 08:00

La actriz Vanessa Kirby encabeza el elenco de The Spacesuit, el nuevo thriller de la directora Kitty Green, que tendrá su presentación en el Mercado del Cine del Festival de Cannes. El proyecto marca un nuevo paso en la carrera de Kirby, quien además se desempeña como productora ejecutiva.

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En la película, la actriz interpreta a una astronauta que enfrenta una situación límite tras un incidente con su copiloto, interpretado por Lewis Pullman. El hecho ocurre pocos días antes del despegue de la misión y pone en riesgo no solo el proyecto, sino también la reputación de todo el equipo.

Vanessa Kirby

El personaje de Kirby se ve atrapado en una decisión crítica, en medio de una creciente presión institucional y mediática. La historia se desarrolla como una carrera contrarreloj, donde entran en juego conflictos éticos, profesionales y personales, en un entorno de máxima exigencia.

Un rol central y un desafío interpretativo

Con este papel, Vanessa Kirby vuelve a apostar por personajes de gran intensidad emocional. La película mantiene el enfoque psicológico característico de Kitty Green, pero suma un nivel de tensión mayor al situar el conflicto en el contexto de una misión espacial.

Además de su protagónico, Kirby participa en la producción a través de su compañía Aluna, consolidando su rol dentro de la industria no solo como actriz, sino también como impulsora de proyectos con identidad propia.

Un equipo con experiencia y una mirada actual

El film reúne a Green con productores de trayectoria como James Schamus y Scott Macaulay, vinculados a títulos reconocidos dentro del cine internacional.

Vanessa Kirby

La propuesta busca explorar las dinámicas de poder y género en contextos extremos, llevando esas tensiones al interior de una misión espacial. Con este enfoque, The Spacesuit se posiciona como una película que no solo apunta al suspenso, sino también a generar reflexión sobre el rol de la mujer en entornos altamente competitivos.

De esta manera, Vanessa Kirby se ubica en el centro de un proyecto que combina drama psicológico, tensión narrativa y una fuerte impronta contemporánea, reafirmando su crecimiento dentro del cine internacional.