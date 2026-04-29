Neblina matutina en Termas de Río Hondo: pronóstico soleado para los próximos días

Los termenses se encuentran hoy con una mañana neblinosa, pero se espera un cambio radical en el clima para los próximos días. Las temperaturas comenzarán a ascender, brindando días soleados y agradables.

Hoy 08:02

Hoy, los termenses se levantan con una atmósfera de neblina intensa, que cubre la ciudad y reduce la visibilidad. La temperatura actual es de 9.2 °C, con una sensación térmica de 8.9 °C, lo que hace que la mañana se sienta fresca y húmeda.

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A medida que avanza el día, se anticipa un cambio positivo en el clima. Para hoy, se pronostica un día soleado que permitirá que las temperaturas alcancen un máximo de 20.7 °C. Esta mejora en las condiciones climáticas será un alivio para los termenses.

El viento, que sopla desde el este-noreste a 4.7 km/h, contribuirá a la sensación de frescura durante las primeras horas del día. Sin embargo, conforme el sol se eleve, la brisa será más agradable y cálida.

El pronóstico para mañana también es optimista, con temperaturas mínimas de 12 °C y máximas que podrían alcanzar los 23.3 °C. Los termenses podrán disfrutar de otro día soleado, ideal para actividades al aire libre.

De acuerdo con el pronóstico, el viernes se mantendrá la tendencia de buen clima, con mínimas de 14.3 °C y máximas de 23.9 °C. La combinación de sol y temperaturas agradables promete un fin de semana placentero para todos los habitantes de Termas de Río Hondo.