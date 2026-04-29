Ariana Grande anuncia su nuevo álbum “Petal” y confirma su fecha de lanzamiento

La cantante estadounidense reveló detalles de su octavo trabajo de estudio, que llegará a fines de julio y marcará una nueva etapa en su carrera musical.

Hoy 07:24

La artista Ariana Grande confirmó el lanzamiento de su próximo disco titulado Petal, que verá la luz el 31 de julio a través del sello Republic Records. Se trata de su octavo álbum de estudio, en el que vuelve a involucrarse activamente tanto en la composición como en la producción.

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Según explicó la propia cantante, el disco será un proyecto “lleno de vida, que crece entre las grietas de algo frío, duro y desafiante”, anticipando un enfoque emocional y conceptual en esta nueva etapa.

El álbum cuenta con la producción ejecutiva de Ilya Salmanzadeh, conocido artísticamente como Ilya, quien ya trabajó con Grande en su anterior disco Eternal Sunshine. El productor también ha colaborado con figuras como Taylor Swift y Sam Smith, consolidándose como uno de los nombres más influyentes del pop actual.

Un lanzamiento esperado y una nueva etapa artística

El anuncio llega después de varios meses de expectativa, ya que la artista venía adelantando el proyecto con imágenes desde el estudio de grabación y con la confirmación de una gira que comenzará en junio. Si bien en un principio ese tour estaba vinculado a Eternal Sunshine, todo indica que “Petal” tendrá un rol central en los shows en vivo.

Este nuevo trabajo también aparece tras un período intenso en la carrera de Grande, marcado por su participación en la adaptación cinematográfica de Wicked y su secuela, además del lanzamiento de la edición deluxe de Eternal Sunshine en 2025.

Una gira especial y con sabor a despedida

En paralelo, la cantante dejó entrever que esta gira podría ser la última en mucho tiempo. En una entrevista en el podcast Good Hang, conducido por Amy Poehler, expresó que los próximos años podrían tomar un rumbo distinto en su vida profesional.

Ariana Grande

“La última década va a ser muy diferente a la que viene”, señaló, aunque evitó dar definiciones tajantes. Sin embargo, fue clara respecto a su entusiasmo por este tour, al que describió como una instancia especial: “Voy a darlo todo, va a ser hermoso… como una última celebración”.