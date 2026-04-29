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Cae aire acondicionado por mala instalación y casi causa una tragedia

Un incidente en Dongguan, China, destaca la importancia de una correcta instalación de aires acondicionados tras el desprendimiento de una unidad que casi hiere a una mujer.

Hoy 07:01

En un alarmante incidente en Dongguan, China, una mujer logró evitar una tragedia cuando la unidad exterior de un aire acondicionado se desprendió desde lo alto de un edificio.

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El suceso ocurrió mientras la mujer caminaba por la vía pública, momento en el que el aparato cayó abruptamente y se estrelló a escasos centímetros de ella, poniendo en evidencia los peligros de una instalación defectuosa.

La rápida reacción de la mujer le permitió salvar su vida por una fracción de segundo, lo que añade un elemento de tensión al relato de este incidente.

De acuerdo con reportes preliminares, la caída se habría producido debido a que el equipo no estaba correctamente asegurado durante su instalación, lo que provocó que se desprendiera desde gran altura.

A pesar de la fuerza del impacto contra el suelo, la mujer resultó ilesa, lo que genera un alivio ante la gravedad de la situación.

Este hecho fue registrado en video y posteriormente difundido en redes sociales, donde generó preocupación por los riesgos asociados a instalaciones defectuosas en edificaciones.

La comunidad ha comenzado a cuestionar la calidad de las instalaciones de aire acondicionado, subrayando la necesidad de seguir estándares de seguridad más rigurosos para prevenir futuros incidentes.

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