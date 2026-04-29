Rosalía revela cómo llegó a “Euphoria” y el fuerte desafío físico de su debut como actriz

La artista española contó detalles de su primer casting y el intenso proceso que enfrentó para interpretar a su personaje en la exitosa serie internacional.

Hoy 07:20

La cantante Rosalía dio a conocer cómo fue su desembarco en Euphoria, una de las producciones más populares del momento, donde realiza su primer papel importante como actriz. La artista compartió su experiencia a través de redes sociales, coincidiendo con la emisión de un nuevo episodio de la tercera temporada.

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En la serie creada por Sam Levinson, Rosalía interpreta a Magick, una stripper del club Silver Slipper que rápidamente captó la atención del público por su estética y presencia en pantalla. Su personaje, uno de los más esperados de la nueva temporada, también se destaca por el uso natural de inglés y español, aportando identidad propia dentro de la historia.

La cantante explicó que este fue el primer casting de su vida, el cual realizó completamente en inglés. Si bien había tenido una breve aparición en Dolor y gloria, esta vez enfrentó un desafío mucho mayor, con un rol de peso dentro de una producción internacional.

Un desafío inesperado y de alta exigencia física

Según relató la propia Rosalía, obtener el papel fue la concreción de un deseo personal. Sin embargo, el proceso fue tan rápido que casi no tuvo tiempo de asimilarlo antes de empezar a trabajar.

Rosalía

Una vez confirmada, debió aprender en menos de 48 horas la coreografía de una de sus escenas principales. La artista describió esos días como una combinación de nervios, presión y entrega total. Incluso contó que la tensión fue tal que terminó mordiéndose el labio y que el esfuerzo físico le dejó el brazo completamente amoratado, al punto de compararlo con “una galaxia” en su bíceps.

La escena incluye una exigente rutina de pole dance, uno de los momentos más intensos de su participación en la serie. Rosalía acompañó su testimonio con imágenes del rodaje, donde se pueden ver tanto el detrás de escena como las marcas físicas que le dejó la preparación.

Agradecimiento y un vínculo previo con la serie

La artista también destacó el acompañamiento del equipo de Euphoria y agradeció especialmente a Sam Levinson por la oportunidad. Señaló que se sintió contenida y respaldada en todo momento, en una experiencia completamente nueva dentro de su carrera.

Rosalía

Su vínculo con la serie, sin embargo, no es reciente. Rosalía ya había formado parte del universo de Euphoria con la canción Lo vas a olvidar, que interpretó junto a Billie Eilish. Además, mantuvo una relación con Hunter Schafer, una de las figuras principales del elenco.

Con este nuevo paso, Rosalía consolida su perfil artístico y demuestra que su participación en la serie va más allá de una aparición puntual: se trata de una apuesta concreta por expandir su carrera hacia la actuación, con una recepción que no pasó desapercibida entre el público.