Estudiantes y Flamengo quedaron a mano en La Plata por la Libertadores

El Pincha igualó 1 a 1 ante el equipo brasileño por la tercera fecha del Grupo A.

29/04/2026

Enfrente estaba el campeón de la Libertadores. El Cuco del continente sudamericano. En UNO, Alexander Medina se jugaba el primer gran desafío desde su arribo al Pincha a comienzos del 2026. Si bien el charrúa ha mostrado credenciales tras la partida de Eduardo Domínguez, el cruce con el Mengao significaba la posibilidad de demostrar de qué estaba hecho su equipo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El León llegaba bien parado a la tercera fecha de la Libertadores. Es que el punto conseguido en Medellín les permitía a los del Cacique poder conformarse con un poroto ante Flamengo, que a día de hoy es por lejos el mejor equipo de la CONMEBOL.

Y si el punto de local lucía atractivo en la previa, mucho más lo luce después de que Estudiantes comenzara perdiendo en su casa. Al local le costó adaptarse al planteo de Medina, que decidió romper el usual 4-2-3-1 que había utilizado desde su arriba para parar un 4-3-3 que le quitó agresividad en el ataque. Es que los extremos eran Palacios y Farías, dos futbolistas que se inclinaban hacia el centro.

Claro, si bien el Pincha no sufrió demasiado, las estrellas del Mengao necesitan un espasmo para sacar ventaja. Y así fue: a los 32 minutos del primer tiempo, Luiz Araújo definió sin oposición tras un jugadón de Bruno Henrique, que limpió a Tomas Palacios con un control orientado. Aun en ese contexto, Estudiantes no se desordenó, siguió acorde a su plan, que se acotaba a ampliar el juego con las subidas de Eric Meza, que metió un par de buenos centros que no terminaron de encontrar destino dentro del área carioca.

Ya en la segunda parte, el León fue más prolífico. No sin antes requerir de la sensacional aparición de Fernando Muslera, que tuvo dos tapadas mano a mano en la misma jugada. Veinte segundos después, el local encontró el empate a puro empuje. Meza, nuevamente, desbordó hasta el fondo para terminar lanzando un centro que encontró a Farías, que cabeceó en soledad para que, tras una atajada de Rossi, Carrillo se llevara todo puesto para decretar el 1-1 final en La Plata.

Y aun así, Estudiantes pudo haberse quedado con algo más en UNO. Es que Flamengo se relajó en los minutos finales y el Pincha pudo haberse quedado con el triunfo de no ser por la figura de Agustín Rossi. El ex Boca le detuvo un disparo a Cetré y luego a Amondarain, que había quedado mano a mano a los 48’ del complemento. A fin de cuentas, los del Cacique, que se fue expulsado por entrar al campo de juego para frenar a Jardim, su par carioca, en medio de un tole tole, se quedaron con un punto que les sienta cómodo. Más allá de que ahora deberá viajar a la altura de Cusco y luego visitar el Maracaná, el Pincha es escolta del Fla con cinco unidades.

A día de hoy, el León parecen estar mano a mano con Cusco y DIM, que se cruzarán este jueves desde las 23.