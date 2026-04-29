Fuerte cruce político en “Libertad de Opinión”: críticas, defensas y un diagnóstico dividido sobre el rumbo del país

Javier Alexandro, Lelio Manzanares, Hugo Azar y Marcelo Figueroa; estuvieron este miércoles analizando las políticas que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Hoy 22:42

En una nueva edición del programa Libertad de Opinión, el debate político volvió a encenderse con la participación de diputados y analistas de distintos espacios, quienes dejaron al descubierto una marcada grieta en torno a la gestión del presidente Javier Milei y el reciente informe del jefe de Gabinete, Manuel Adorni en el Congreso. Entre cuestionamientos severos y férreas defensas, el intercambio dejó frases contundentes y una radiografía del clima político actual.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde el Frente Cívico, el diputado Lelio Manzanares fue uno de los más críticos. Consideró que la explicación que dio Adorni ante los legisladores se trató de “una oportunidad perdida” para que el Gobierno explique el rumbo del país y apuntó contra el tono del presidente, a quien describió como “desaforado”. También cuestionó la intervención del vocero presidencial, Manuel Adorni, al señalar que tuvo “una actitud evasiva y frágil”, calificando la exposición como “un circo con muchos ruidos y pocas luces”. En esa línea, sostuvo que el modelo económico “favorece a un sector financiero” y advirtió sobre el impacto en las pymes, el empleo y el poder adquisitivo: “La gente no llega a fin de mes y los comercios cierran”.

En contraposición, el dirigente de La Libertad Avanza, Hugo Azar, defendió la gestión nacional y remarcó que el Gobierno heredó “un país devastado”. Aseguró que Adorni brindó un informe detallado, aunque consideró que incluso “se quedó corto” al describir la situación recibida. “Esta es la Argentina que siempre tuvo que ser”, afirmó, al tiempo que proyectó un fuerte respaldo social al presidente y hasta se animó a anticipar su reelección en 2027. Según Azar, la ciudadanía “ha evolucionado”, mientras que la oposición “no tiene ideas y solo busca aumentar impuestos”.

Por su parte, el analista político y económico Javier Alexandro aportó una mirada más técnica, aunque también crítica. Señaló que el informe oficial “careció de conexión con la realidad cotidiana de la gente” y puso el foco en la falta de respuestas concretas sobre salarios y economía doméstica. “Me gustaría vivir en el país que describió Adorni”, ironizó. Además, alertó sobre el endeudamiento: “Los préstamos no son gratis y se estima que alcanzarán los 60 mil millones de dólares”.

Finalmente, el diputado provincial de La Libertad Avanza, Marcelo Figueroa, reconoció que se perdió “un momento histórico” para dar un debate de fondo, aunque apuntó contra la oposición por el clima de confrontación. “Se priorizaron los agravios personales en lugar de discutir cómo mejorar el país”, sostuvo. Defendió las políticas oficiales al remarcar la baja de la inflación y la necesidad de previsibilidad para atraer inversiones, aunque admitió el desgaste que generan las disputas constantes.