Manuel Adorni: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó este miércoles su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados en una sesión de alta tensión política, marcada por la presencia del presidente Javier Milei, parte del Gabinete nacional y una fuerte expectativa por las denuncias judiciales que lo involucran por presunto enriquecimiento ilícito.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante su exposición, Adorni comenzó defendiendo con firmeza la gestión económica del Gobierno y aseguró que la administración libertaria recibió “un país en crisis terminal”, pero logró revertir el escenario con resultados que calificó como “contundentes y positivos”.

“Recibimos un país en crisis: cepo y brecha cambiaria del 200%, déficit fiscal altísimo, Estado sobredimensionado, pobreza infantil del 60%, piquetes, violencia, sistemas de salud y educación devastados, y aislamiento internacional”, sostuvo ante los legisladores.

En esa línea, remarcó que si el Gobierno no actuaba rápidamente, “la economía y la pobreza hubieran colapsado aún más”, y defendió el llamado “plan antiinflacionario”, destacando que en dos años la inflación pasó del 211% al 31,5%.

Además, aseguró que el oficialismo logró superávit fiscal por primera vez en más de un siglo, redujo el gasto público al nivel más bajo de los últimos diez años y eliminó estructuras estatales que consideró innecesarias.

Durante uno de los pasajes más duros de su discurso, Adorni acusó al kirchnerismo de haber impulsado una “operación golpista” para desestabilizar al Gobierno durante la segunda mitad del año pasado.

“El kirchnerismo intentó desestabilizar durante la campaña, generando corrida cambiaria y suba de tasas, lo que agravó la situación”, afirmó.

También apuntó contra empresarios “prebendarios” y algunos medios de comunicación, a quienes acusó de haber acompañado esa maniobra política y económica. “El riesgo país se disparó en función de una posible victoria del kirchnerismo en las urnas y eso trajo serias dificultades para la gente de a pie”, expresó.

Adorni sostuvo además que la oposición impulsó leyes en el Congreso “con el único propósito de romper el equilibrio fiscal” y aseguró que, pese a ese escenario, el Gobierno no se apartó de su rumbo económico.

“Todavía sufrimos los efectos de aquel ataque, pero eso no nos desvió un centímetro de nuestro camino”, afirmó.

Ya en el tramo final de su discurso, el jefe de Gabinete abordó directamente las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito que actualmente investiga la Justicia.

Ante la atenta mirada de oficialistas y opositores, y con aplausos del presidente Milei desde uno de los balcones del recinto, Adorni fue contundente. “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, aseguró.

Además, defendió la actitud del Gobierno frente a las denuncias y marcó diferencias con gestiones anteriores. “Nunca un gobierno anterior colaboró de forma inmediata sobre denuncias realizadas a sus propios funcionarios”, expresó.

En ese contexto, también lanzó una crítica directa hacia la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Los funcionarios anteriores hoy cuentan con condenas firmes y pretenden simular igualdad de condiciones”, disparó.

Tras la exposición inicial, la sesión pasó a un cuarto intermedio y se espera que Adorni continúe respondiendo preguntas de los distintos bloques legislativos, muchas de ellas centradas en la causa judicial que investiga el crecimiento de su patrimonio y el origen de fondos utilizados para distintas operaciones inmobiliarias y viajes privados.