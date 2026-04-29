Con gol de Álvarez, el Atlético de Madrid igualó en la ida de las semis ante el Arsenal

El Colchonero empató 1 a 1 ante los Gunners en el Metropolitano con el campeón del mundo como protagonista.

Hoy 18:07

La Champions League volvió a ofrecer una semifinal cargada de emoción. En el duelo de ida, Atlético de Madrid y Arsenal igualaron 1-1 en un partido intenso y cambiante, dejando la serie completamente abierta de cara a la revancha que se jugará la próxima semana en Inglaterra.

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El gran protagonista de la noche fue Julián Álvarez, autor del tanto que le permitió al conjunto español rescatar un empate y seguir con chances concretas de meterse en la final.

Un primer tiempo táctico y un penal polémico

Durante la primera mitad, el equipo de Diego Simeone mostró orden defensivo y buscó lastimar de contragolpe, mientras Arsenal intentó manejar la pelota sin demasiada profundidad.

Sin embargo, cuando el descanso parecía llegar sin goles, una jugada cambió el trámite. Tras una acción iniciada luego de un cabezazo fallido de Álvarez en campo propio, el árbitro sancionó un discutido penal por infracción de Hancko sobre Viktor Gyokeres.

El propio delantero sueco se encargó de ejecutar la pena máxima y puso el 0-1 para los ingleses a los 41 minutos.

Reacción colchonera y aparición argentina

Atlético salió decidido en el complemento, adelantó líneas y arrinconó al conjunto de Mikel Arteta.

Con Julián como bandera ofensiva y el acompañamiento de Antoine Griezmann, el local empezó a generar peligro hasta que llegó otro penal, esta vez por una mano de Ben White dentro del área tras un remate de Llorente.

Álvarez tomó la responsabilidad y definió con autoridad para marcar el 1-1 a los 11 minutos del segundo tiempo.

Minutos más tarde, el delantero argentino estuvo cerca del segundo con un tiro olímpico que fue despejado por el arquero David Raya.

Todo se define en Londres

La salida de Julián a falta de poco más de diez minutos, por un golpe en el tobillo izquierdo, le quitó peso ofensivo al Atlético. Arsenal aprovechó para adelantarse y buscar la victoria, aunque no logró quebrar la resistencia de Jan Oblak.

Con este resultado, la clasificación a la final se resolverá el próximo martes en Londres, donde ambos buscarán el boleto al partido decisivo que se disputará el 30 de mayo en Hungría.