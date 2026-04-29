La UNSE convoca a toda la comunidad a su maratón aniversario

En el marco de su 53° aniversario, la Universidad Nacional de Santiago del Estero llevará adelante una maratón abierta a toda la comunidad, que se realizará el próximo 10 de mayo en el Polideportivo Universitario.

29/04/2026

La iniciativa es organizada por el área de Deportes, dependiente de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, con el acompañamiento de la Subsecretaría de Comunicación, y se presenta como una propuesta recreativa y deportiva destinada tanto a la comunidad universitaria como al público en general.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La jornada incluirá distintas modalidades pensadas para todos los niveles de participación: una caminata recreativa de 3 kilómetros, una prueba participativa de 5 kilómetros y una competencia de 10 kilómetros. En este sentido, desde la organización destacaron que podrán inscribirse personas de todas las edades, sin necesidad de experiencia previa en este tipo de eventos.

La actividad será libre y gratuita. Las personas interesadas deberán realizar una preinscripción online a través de un enlace difundido en las redes sociales de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, y luego confirmar su participación el mismo día del evento.

La acreditación se llevará a cabo entre las 7 y las 9 de la mañana en el predio del Polideportivo, mientras que la largada está prevista para las 10. Se estima que la jornada deportiva se extenderá hasta el mediodía, momento en el que se realizará la premiación y distintos sorteos para los participantes.

En cuanto a la competencia, se otorgarán premios a los tres primeros puestos de la clasificación general en las distancias de 5 y 10 kilómetros, incluyendo incentivos económicos para quienes se destaquen en estas categorías.

Desde la organización también informaron que se contará con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, que auspicia la actividad y colaboró con la provisión de indumentaria para las y los participantes.

En este nuevo aniversario, la UNSE suma una propuesta deportiva e inclusiva a su agenda de celebraciones, promoviendo el encuentro, la actividad física y la vida universitaria en comunidad.