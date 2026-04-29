Mirtha Legrand se ausenta de su programa por problemas de salud

Mirtha Legrand se encuentra atravesando un momento complicado en cuanto a su salud, lo que ha provocado que suspenda temporalmente las grabaciones de su icónico programa 'La noche de Mirtha'. Esta situación ha llevado a que su nieta, Juana Viale, asuma la conducción en su lugar.
El estado de salud de Mirtha Legrand se ha prolongado más de lo esperado, lo que ha resultado en la extensión del reemplazo de Juana Viale por otro fin de semana. Esta decisión ha sido tomada para asegurar que la presentadora reciba el descanso necesario.
Juana Viale se ha encargado de informar sobre la situación de su abuela, tratando de ofrecer tranquilidad tanto a la audiencia como a los presentes en el programa. Según sus palabras, 'Es el segundo programa consecutivo en el que estoy acá. Nada grave, nada para alarmar', refiriéndose a la gripe y el catarro que ha estado padeciendo Mirtha.
En su visita, Juana notó que Mirtha estaba en un buen estado de salud, describiéndola como 'muy coqueta' y bien vestida, lo que demuestra que su ánimo se mantiene positivo a pesar de las circunstancias.
No obstante, se ha informado que Mirtha Legrand no podrá estar al frente de su programa el sábado 2 de mayo, debido a una recomendación médica. Esto se debe a que su resfrío ha derivado en un broncoespasmo, lo que requiere que guarde reposo por algunos días más.
Una fuente cercana mencionó que 'Ella está muy bien, mucho mejor', y que está finalizando su tratamiento con antibióticos. Sin embargo, los especialistas han aconsejado que permanezca en casa, evitando salir por el momento.
La salud de Mirtha Legrand sigue siendo una preocupación para sus seguidores, quienes esperan su pronta recuperación y regreso a la pantalla de El Trece.