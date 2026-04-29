Santiago del Estero presentó su día en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Ademas, en la oportunidad se presentó la Feria Provincial que se hará del 29 de septiembre al 4 de octubre.

Hoy 22:36

En el marco de la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026, el Gobierno de Santiago del Estero llevó a cabo el acto oficial por el “Día de Santiago del Estero” en la Sala José Hernández del Predio Ferial La Rural, con una destacada participación institucional, cultural y diplomática.

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Además, con la presencia del gobernador Elías Suárez, se concretó la firma de una carta de intención entre el Gobierno de la Provincia y la Fundación El Libro, representada por su presidente, Christian Rainone, con el objetivo de llevar adelante la organización y desarrollo de la Feria del Libro en Santiago del Estero desde el 30 de septiembre al 4 de octubre, consolidando vínculos institucionales y promoviendo el crecimiento cultural en la región.

feria del libro

Durante la jornada se realizó la presentación de la reedición del libro La Brasa, una expresión generacional santiagueña, de Marta Cartier de Hamann, una obra emblemática que refleja la identidad cultural de la provincia.

En el acto acompañaron al gobernador Elías Suárez; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; el secretario de la Representación Oficial y de Relaciones Internacionales, Bernardo Abruzzese; el subsecretario de Cultura, Juan Leguizamón; la investigadora santiagueña del CONICET y la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Ana Teresa Martínez; y la profesora Marta Hamann, hija de la autora.

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Asimismo, participaron autoridades diplomáticas internacionales, entre ellos los embajadores de Colombia, Congo, entre otras, junto al ministro consejero de la Embajada de Haití, consolidando el carácter internacional del evento.

Durante su intervención, Ana Teresa Martínez destacó la importancia de profundizar la identidad santiagueña a través de la cultura y la investigación. Por su parte, Marta Hamann expresó con emoción el legado cultural de su madre y el valor de esta reedición para las nuevas generaciones.

A su turno, el gobernador Elías Suárez agradeció la posibilidad de compartir este espacio y remarcó:

“Esta reedición del libro marca una vanguardia en la provincia, vinculada a la identidad de Santiago del Estero y del Norte argentino, y pone de manifiesto como valorizar nuestra cultura”.

Asimismo, agregó:

“Estamos muy orgullosos de poder difundir nuestra cultura en paz”.

En ese marco, el mandatario invitó a toda la comunidad a participar de la próxima edición de la Feria del Libro de Santiago del Estero, que se realizará del 29 de septiembre al 4 de octubre, destacando que “representa el trabajo de nuestra cultura y el esfuerzo colectivo de toda la provincia”.

Por su parte, el subsecretario de Cultura, Juan Leguizamón, agradeció el trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Cultura y la Casa de Santiago del Estero para la organización de este importante evento.

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Durante el acto, el Gobierno de la Provincia realizó la entrega de un reconocimiento a Marta Hamann por el aporte invaluable de su madre a la cultura santiagueña. Asimismo, se distinguió a Ana Teresa Martínez con una obra de arte de la galería Cronos.

La actividad contó con un auditorio colmado de santiagueños residentes en Buenos Aires y culminó con un destacado concierto del reconocido violinista y cantante de folclore Néstor Garnica, en una noche que combinó música, danza y celebración de la identidad cultural.