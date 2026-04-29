La intendente de la Capital fue distinguida por su acompañamiento al cuidado animal.

29/04/2026

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió un reconocimiento de la Asociación Protectora de Animales Bichos durante una jornada destinada a celebrar el día del animal en las instalaciones del Parque del Encuentro.

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La jefa comunal, acompañada por funcionarios del gabinete municipal, diputados provinciales y funcionarios de la provincia recibió la distinción y agradeció el trabajo coordinado que tiene la ONG con la comuna.

“Cuando comenzamos la gestión nos encontramos con animales encarcelados y ha sido un desafío el trabajo de todo un equipo del gabinete municipal, con muchos inconvenientes y esa acción nos hace pensar en el respeto, de como uno piensa y siente, pero especialmente en el esfuerzo de las asociaciones porque lo que hace el estado es acompañar pero sin la iniciativa de todas las asociaciones, este encuentro nos sería posible”, destacó la Ing. Fuentes.

Asimismo, consideró importante agradecer el acompañamiento de la provincia, “uno no hace las cosas solo, uno gestiona y encabeza los proyectos, pero es un equipo de trabajo en la Municipalidad que tiene un enorme compromiso permanente con los animales”.

En el final, resaltó que el año pasado la Municipalidad concretó más de 4.500 castraciones, que es una herramienta fundamental, para poder tener el control de natalicio y poder tener animales en buenas condiciones. "Siempre queda trabajo por hacer y debemos pensar que tenemos como sociedad, siempre tenemos la tendencia de buscar las diferencias, porque las coincidencias son las que nos permite sumar, y todos ustedes han estado compartiendo con animales recuperados y eso habla de lo que son como sociedad”, dijo la intendente.

Durante, su participación, la jefa comunal junto a los funcionarios recorrió la feria de artesanos y emprendedores que se sumó al evento y tomó contacto con los expositores.

Allí, representantes de la Asociación de Artesanos y Emprendedores del Sur, Nahuel Palavecino y Eduardo Campo agradecieron a la Ing. Fuentes por impulsar estos espacios que les permiten poner a disposición de los vecinos su trabajo y esfuerzo.