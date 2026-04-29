Sorpresa en el espectáculo: Gonzalo Heredia y Brenda Gandini se separaron tras más de 15 años juntos

La pareja, una de las más estables y reservadas del ambiente artístico, habría atravesado una crisis que derivó en la ruptura.

29/04/2026

El mundo del espectáculo argentino se vio sacudido por la confirmación de la separación entre Gonzalo Heredia y Brenda Gandini, quienes mantenían una relación de más de 15 años y eran considerados una de las parejas más sólidas del medio.

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La noticia se conoció en el programa LAM, donde inicialmente se presentó como un enigmático que, con el correr de los minutos, terminó apuntando a los actores. Según trascendió, la pareja venía atravesando una crisis que no logró superarse.

El periodista Pepe Ochoa brindó detalles sobre cómo salió a la luz la situación, al señalar que el propio Heredia habría comentado en un ámbito privado que estaban separados y que, pese a intentos por recomponer el vínculo, no veían viable una reconciliación.

Por su parte, el conductor Ángel de Brito contó que en una conversación reciente con Gandini, la actriz había dado a entender que la relación continuaba con normalidad, lo que generó aún más sorpresa tras conocerse la ruptura.

La historia de amor entre Heredia y Gandini comenzó en 2010, cuando compartieron elenco en la exitosa ficción Malparida. Lo que inició como un vínculo laboral pronto se transformó en una relación que se consolidó con el paso del tiempo y la llegada de sus hijos, Eloy y Alfonsina.

A lo largo de los años, ambos eligieron mantener un perfil bajo, alejados de escándalos mediáticos, lo que reforzó su imagen como una de las parejas más queridas del ambiente artístico.

Según se recordaba en aquel entonces, fue Heredia quien dio el primer paso en el inicio del romance, en un momento en el que ambos venían de relaciones anteriores ya finalizadas.