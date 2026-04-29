El empresario tucumano que estaba desaparecido se presentó en una comisaría en Las Termas

Franco Mora había sido visto por última vez el viernes, luego de dejar a su hijo en el colegio. A partir de ese momento, su desaparición generó preocupación y múltiples hipótesis.

Hoy 12:20

Tras cinco días de intensa búsqueda y versiones que iban desde un secuestro hasta conflictos comerciales, Franco Mora, el empresario textil tucumano, fue hallado en Termas de Río Hondo. Según confirmaron fuentes policiales, se presentó por sus propios medios en una dependencia para denunciar que no encontraba su vehículo.

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Mora había sido visto por última vez el viernes, luego de dejar a su hijo en el colegio. A partir de ese momento, su desaparición generó preocupación y múltiples hipótesis. Sin embargo, esas versiones fueron perdiendo fuerza con el correr de los días, especialmente tras el hallazgo de su automóvil el domingo en Termas y la difusión de una imagen suya en un bar de La Banda.

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De acuerdo a lo informado, el empresario regresó al lugar donde había dejado estacionado el vehículo y, al advertir que no estaba, acudió a la comisaría para consultar. Allí manifestó: "Dejé el auto aquí y no lo encuentro". En ese momento, los efectivos le informaron que existía un pedido de búsqueda nacional por su desaparición.

Tras su presentación, Mora quedó en la dependencia policial por cuestiones operativas, mientras se coordinaba su situación con la Justicia. Se aclaró que no se encuentra detenido ni imputado, sino que su permanencia respondió a la intervención de la Fiscalía de Concepción, que ya tomó participación en el caso.

Durante los días en los que estuvo desaparecido, circularon distintas versiones sobre su paradero. Algunos testimonios indicaban que podría haber sido visto en otras provincias, mientras que en su entorno se mencionaban posibles conflictos vinculados a su actividad comercial, especialmente por demoras en la entrega de productos.

Su aparición llevó alivio a familiares y allegados, quienes atravesaron jornadas de fuerte preocupación. En las próximas horas, se espera que la Justicia defina los pasos a seguir y avance con las actuaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.