La intendente Fuentes participó de la bendición de mascotas en Plaza Libertad

El Obispo Auxiliar de la Diócesis De Santiago del Estero, Enrique Martínez Ossola estuvo también en la retreta de plaza Libertad.

29/04/2026

La intendente, Ing. Norma Fuentes, participó de la bendición de mascotas que realizó con motivo del día del animal, el Obispo Auxiliar de la Diócesis de Santiago del Estero, Enrique Martínez Ossola en la retreta de plaza Libertad, organizada por el Rincón de las mascotas.

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Asistió acompañada por el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente; el subsecretario de Salud y Desarrollo Social, Mauro Kalinski, y Alejandra Pérez coordinadora del Programa de Zoonosis y Tenencia Responsable de la Municipalidad de la Capital.

Allí, la jefa comunal celebró el espacio dedicado a las mascotas y destacó la labor que viene realizando Adriana Albornoz responsable del Rincón de las Mascotas con la concientización del cuidado de las animales.

Asimismo, resaltó la tarea que lleva adelante el programa zoonosis de la Municipalidad con la castración de perros y gatos a lo largo del año y el cual de trabaja de manera coordinada con asociaciones protectoras de la ciudad.