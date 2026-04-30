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Una mujer sufrió un violento derrape al esquivar un perro en Añatuya

La motociclista se vio sorprendida por la presencia del animal y en una brusca maniobra por esquivarlo, sufrió una fuerte caída.

Hoy 00:47

En las últimas horas de este miércoles la conductora de un motovehículo que circulaba por calle Juan Manuel Estrada de Añatuya, en sentido oeste a este, protagonizó un violento derrape luego de que un perro se le atravesara en su trayectoria.

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De acuerdo a las primeras informaciones la mujer habría pretendido esquivar al animal y la maniobra brusca le hizo perder estabilidad sufriendo una fuerte caída.

Como consecuencia la conductora sufrió politraumatismo diversos y debió ser asistida en el lugar por la ambulancia municipal, para luego ser trasladada hacia el Hospital Zonal.

En el nosocomio el personal médico que la atendió indicó que la mujer presentaba una luxación de hombro derecho y otros lesiones leves quedando internada en observación

En el lugar del hecho trabajo personal de la Comisaría 41, realizando las actuaciones de rigor.

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