Descubren 21 kilos de cocaína en automóvil en Río Seco, Tucumán

Un operativo de gendarmes en Río Seco, Tucumán, resultó en la incautación de 21 kilos de cocaína en un automóvil detenido en la Ruta Nacional N° 157.

Hoy 01:12

Durante un operativo en la Ruta Nacional N° 157, efectivos del Escuadrón 71 “Aguilares” detuvieron un automóvil Renault Clio Work que se dirigía a Santiago del Estero desde Salta.

Los gendarmes registraron a los dos ocupantes, hermanos de nacionalidad argentina, y realizaron un exhaustivo análisis del vehículo, donde encontraron indicios de manipulación en los tornillos del capot y alteraciones en las puertas y el baúl.

Al utilizar un can detector de drogas, los gendarmes observaron una reacción que indicaba la presencia de estupefacientes, lo que motivó el uso de un escáner móvil que confirmó la existencia de cuerpos extraños en el automóvil.

Bajo la supervisión del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, se llevó a cabo una requisa más detallada en las instalaciones de la Unidad, donde se encontraron 20 paquetes rectangulares con un total de 21 kilos 160 gramos de cocaína.

Además, se determinó que los individuos tenían un historial de movimientos migratorios recientes entre Argentina y Bolivia, y uno de ellos contaba con antecedentes por infracción a la Ley N° 22.415.

Como resultado de este operativo, se decomisó la totalidad de la droga, así como dinero en efectivo y dos celulares, quedando los hermanos detenidos a disposición de la justicia.