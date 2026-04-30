Inter de Milán busca quedarse con Nico Paz, aunque todo dependerá de Real Madrid

Los Nerazzuri pelean por la contratación del mediocampista argentino, pero tienen todas las de perder: el Merengue ya manifestó su intención de volver a contar con él.

Hoy 19:56

Nico Paz es uno de los jugadores más buscados del mercado europeo. Con apenas 21 años, es una pieza inamovible del Como de Italia, que pelea por alcanzar los puestos de clasificación directa a la Champions League. En ese contexto, Inter de Milán se metió de lleno en la disputa por el argentino, aunque no tiene un panorama muy alentador por delante. Real Madrid tiene la prioridad para contratarlo (mediante una cláusula de recompra implementada al momento de su salida) y estarían decididos a utilizarla.

El Merengue tiene tiempo hasta el 30 de mayo para ejecutar la opción de compra. La misma sería de nueve millones de euros, mucho menos de los 65 con los que se cotiza al futbolista en Transfermarkt. Según confirma el diario AS , la institución española entiende que el futuro de Paz debe estar en el club, por lo cual los directivos se encuentran realizando la gestiones pertinentes para que todas las partes involucradas tengan conocimiento de la decisión. Sin embargo, los Nerazzurri todavía mantienen la esperanza de sumarlo al plantel y también han movido fichas, aunque todo dependerá de la determinación final de la Casa Blanca.

Los números que viene teniendo Nico Paz justifican por qué varios equipos importantes se pelean por él. En 38 partidos correspondientes a la temporada 2026, acumula 13 goles y ocho asistencias. Es decir, 21 participaciones directas en goles, siendo vital para las aspiraciones del equipo de Cesc Fàbregas.

Hace pocos días, el argentino fue consultado por su futuro y optó por afirmar que, únicamente, se enfocaba en el presente. "No quiero pensar en esas cosas, estoy 100% concentrado en Como. Quiero darlo todo en el campo, luego, si surge la oportunidad en el futuro, ya veremos", declaró en diálogo con Sport Mediaset .

En esa misma entrevista, se refirió a su debut en la Selección Argentina y dejó en claro su anhelo de jugar la próxima Copa del Mundo: "Fue un sueño, no me di cuenta hasta después del partido. Sueño con el Mundial desde que era pequeño, desde que veía los partidos por televisión". Además, agregó: "Para mí sería increíble, trabajo todos los días para llegar allí".