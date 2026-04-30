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En vivo: River visita a Bragantino en busca de reafirmar el liderazgo en la Sudamericana

El Millonario visita este jueves al conjunto paulista con la misión de sostener la punta del Grupo H y encaminar la clasificación en el plano internacional.

Hoy 21:46

Este jueves, desde las 21.30, River Plate visita a Red Bull Bragantino por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se disputará en el estadio Cícero de Souza Marques de San Pablo, con el equipo de Eduardo Coudet buscando consolidarse en lo más alto de la zona. 

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