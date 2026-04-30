Fatalidad sobre la Ruta 9: un hombre murió al derrapar esta madrugada

La víctima, de 34 años, circulaba en una Honda CG Titán. El accidente ocurrió a la altura de la localidad de Santa María alrededor de las seis de la madrugada.

Hoy 10:18

Un llamado alertó a persona de la Comisaría 7 de Los Flores sobre la presencia de una persona sobre el asfalto, en inmediaciones de la localidad de Santa María en Ruta 9.

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Una comisión policial llegó al lugar junto con una ambulancia del SEASE.

Tras asegurar el tránsito en la zona, a cargo de la Dirección Seguridad Vial, el personal sanitario constató que la persona estaba sin signos vitales. En el lugar, a pocos metros de distancia, se encontraba una Honda CG Titán.

La moto de la víctima

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Mientras el personal policial se encontraba trabajando, llegó al lugar una mujer, indicando ser hermana de la persona que esta sin vida y corroborando su identidad.

Personal de la División Bomberos procedió al traslado del cuerpo hacia Morgue Judicial, por orden del fiscal de turno para la correspondiente autopsia. También se procedió al secuestro preventivo del rodado.