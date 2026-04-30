Milei viaja al portaaviones USS Nimitz en un nuevo gesto de alineamiento con Estados Unidos

El Presidente participará de los ejercicios navales Passex 2026 en el Atlántico Sur, en una actividad conjunta que refuerza la cooperación militar entre ambos países.

Hoy 10:38

El presidente Javier Milei viajó este jueves al portaaviones USS Nimitz para participar de una actividad conjunta en el marco de los ejercicios navales Passex 2026, que se desarrollan en el Atlántico Sur.

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El mandatario partió durante la mañana desde Aeroparque y fue trasladado a bordo de un avión militar Grumman C-2 Greyhound, una aeronave diseñada para operar desde y hacia la cubierta de este tipo de buques. Su llegada coincide con el cierre de las maniobras, que incluyen demostraciones aéreas con aviones de combate F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk.

Junto a Milei viajó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mientras que otras autoridades del área de Defensa ya se encontraban en la zona de operaciones, entre ellas el ministro Carlos Presti, el jefe del Estado Mayor Conjunto Marcelo Dalle Nogare y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay.

Los ejercicios Passex —Passing Exercise— son maniobras navales que se realizan cuando fuerzas de distintos países coinciden en una misma área marítima. En este caso, el USS Nimitz cruzó el Estrecho de Magallanes y se posicionó en el Mar Argentino, al sur de Mar del Plata, donde se desarrollan las actividades del programa Southern Seas 2026.

Durante los operativos, unidades de la Armada Argentina trabajaron de manera coordinada con buques estadounidenses, como el destructor USS Gridley, en ejercicios que incluyeron vuelos de exploración, defensa aérea, maniobras tácticas en formación y prácticas de abordaje.

Entre las unidades argentinas que participaron se encuentran el destructor ARA “La Argentina”, el ARA “Sarandí”, las corbetas ARA “Robinson” y ARA “Rosales”, y los patrulleros oceánicos ARA “Piedrabuena” y ARA “Contraalmirante Cordero”.

Las maniobras también contemplaron ejercicios de alta complejidad, como el Photoex —registro fotográfico de la flota— y operaciones de Visita, Registro y Captura, destinadas a mejorar la interoperabilidad entre ambas fuerzas.

Un gesto político y estratégico

La presencia de Milei en el portaaviones se inscribe en una política exterior orientada a fortalecer los vínculos con Estados Unidos, especialmente en el área de defensa.

Uno de los antecedentes más relevantes fue su visita a Ushuaia junto a autoridades del Comando Sur de Estados Unidos, donde se avanzó en la idea de desarrollar una Base Naval Integrada en el extremo sur del país, con participación norteamericana.

El ejercicio Passex 2026 fue habilitado por el Gobierno nacional mediante el Decreto 264/2026, una decisión que generó debate político debido a que este tipo de operaciones suele canalizarse a través del Congreso.

Además, se trata de la segunda vez en dos años que un portaaviones estadounidense de propulsión nuclear opera en el Mar Argentino, tras la presencia del USS George Washington en 2024.

Con esta actividad, el Gobierno refuerza su estrategia de alineamiento internacional y consolida la cooperación con una de las principales potencias militares del mundo, en un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas y disputas estratégicas.