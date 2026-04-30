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De multicampeón en Argentina a un presente crítico: Domínguez no hace pie en Atlético Mineiro

El DT argentino atraviesa un arranque muy irregular en Brasil, con derrotas duras, presión creciente y un equipo lejos de las expectativas.

Hoy 11:13

El ciclo de Eduardo Domínguez en Atlético Mineiro pasó rápidamente de la expectativa a la preocupación. El entrenador argentino, que llegó tras un exitoso paso por Estudiantes, no logra encontrar regularidad y los resultados lo exponen: su equipo atraviesa un momento delicado tanto en el Brasileirao como en el plano internacional. 

En números, el presente es contundente. Bajo su conducción, el Galo suma más derrotas que victorias y viene de sufrir golpes fuertes, como la reciente goleada 4-0 ante Flamengo, que profundizó la crisis y lo dejó en la parte baja de la tabla, cerca de la zona roja. 

El equipo también ha tenido traspiés inesperados a nivel internacional, lo que encendió aún más las alarmas. A esto se suma una racha negativa reciente, con varias caídas en pocos partidos y un rendimiento defensivo frágil, que se refleja en la cantidad de goles recibidos en los últimos encuentros. 

El golpe deportivo se combina con el contexto: Mineiro venía de ser protagonista en su estado y perdió la final del Campeonato Mineiro ante Cruzeiro, cortando una racha de títulos y dejando una primera señal de alerta en el ciclo. 

Ante los rumores de salida, Domínguez fue tajante y decidió plantarse públicamente. El técnico dejó en claro que no piensa dar un paso al costado y que sigue convencido del proyecto, pese al momento adverso. Mientras tanto, desde el club también buscaron bajar la tensión y ratificaron su continuidad.

El contraste con su etapa en Argentina es fuerte. Domínguez llegó a Brasil con el respaldo de haber construido un ciclo ganador, pero hoy el desafío es otro: revertir una dinámica negativa en un fútbol mucho más exigente y con menor margen de error.

El crédito aún no se agotó, pero el margen sí empieza a achicarse. En un equipo grande como Atlético Mineiro, los resultados mandan y el tiempo corre.

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