Violenta colisión entre auto y moto dejó una mujer hospitalizada

El siniestro ocurrió en la intersección con calle Senador Villar de la ciudad de Añatuya. La mujer fue trasladada al hospital y se investigan las causas del hecho.

Hoy 11:50

Una mujer resultó herida tras protagonizar un siniestro vial entre una motocicleta y un automóvil en la ciudad de Añatuya, en la intersección de Ruta 92 y Senador Villar.

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El hecho fue advertido por personal policial que realizaba recorridos preventivos en la zona. Al llegar al lugar, encontraron a la conductora de la moto tendida sobre la calzada junto a su vehículo, mientras que a pocos metros se hallaba un automóvil con daños visibles.

El choque involucró a un Renault Clio, conducido por un hombre de apellido Arce, oriundo de la ciudad de Pinto, y una Honda Wave 110 cc, guiada por una mujer de apellido González, residente en el paraje Puente Negro.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido por Ruta 92 y el impacto se produjo al llegar al giro hacia calle Leopoldo Lugones.

Las versiones sobre lo ocurrido son diferentes. El automovilista indicó que al intentar girar fue impactado en el lateral derecho por la motocicleta. En tanto, la conductora sostuvo que el vehículo frenó de manera imprevista y giró sin señalizar, lo que le impidió evitar la colisión.

A raíz del impacto, se solicitó la presencia de una ambulancia, cuyo personal asistió a la motociclista en el lugar y la trasladó al Hospital Zonal de Añatuya. Según se informó, presentaba una herida cortante en el pecho y politraumatismos en miembros inferiores.

En el lugar trabajaron efectivos de la Departamental 13, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar responsabilidades. El tránsito en la zona se vio reducido durante las tareas de asistencia.