Chris Evans se suma a "My Darling California", la nueva película de Elijah Bynum

El actor reemplaza a Josh Brolin y se incorpora a un elenco encabezado por Jessica Chastain y Chris Pine.
El actor Chris Evans se incorporó al elenco de My Darling California, el nuevo proyecto escrito y dirigido por Elijah Bynum, conocido por sus trabajos en Noches de verano y Magazine Dreams.
Evans reemplazará a Josh Brolin, quien debió abandonar la producción por conflictos de agenda. El actor se suma a un elenco integrado por Jessica Chastain, Chris Pine, Mikey Madison, Don Cheadle y Charles Melton.
La película estará ambientada en Los Ángeles y narrará cómo un crimen conecta las historias de distintos personajes: un presentador de televisión, su esposa, un músico de country, dos delincuentes y un exconvicto, todos en busca de una vida mejor.
El proyecto es una producción de las compañías 2AM y Anton, con financiamiento de esta última y ventas internacionales a cargo de CAA Media Finance. La película será presentada en el Marché du Film, en el marco del Festival de Cannes.
Los productores serán David Hinojosa, Alex Coco y Sébastien Reybaud, y el rodaje está previsto para mediados de 2026.
Además, este proyecto marcará la primera colaboración entre Jessica Chastain y Chris Pine, quienes ya tienen confirmada una segunda película juntos: la adaptación de Esto es placer, de Mary Gaitskill.
Esa producción, titulada This Is Pleasure, será dirigida por Shari Springer Berman y Robert Pulcini, con guion de Nina Raine, y abordará temáticas vinculadas al movimiento #MeToo desde una perspectiva de conflicto y ambigüedad.