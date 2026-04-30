Boca analiza ir a Conmebol por una agresión a Bareiro que no fue sancionada

El Xeneize evalúa presentar una queja formal tras la viralización de una acción indebida en la derrota ante Cruzeiro que pasó inadvertida para el árbitro y el VAR.

Hoy 12:32

La derrota de Boca Juniors ante Cruzeiro en Brasil sigue dejando tela para cortar. Más allá del resultado, en el club quedaron molestos por el arbitraje de Esteban Ostojich y el accionar del VAR, especialmente por la polémica expulsión de Adam Bareiro. Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz una situación aún más grave que podría derivar en un reclamo formal ante Conmebol.

La jugada ocurrió a los 7 minutos del primer tiempo, cerca de la línea lateral. En ese momento, Bareiro protegía la pelota de espaldas cuando el jugador de Cruzeiro Christian Cardoso realizó un gesto antideportivo e indebido que no fue advertido por las autoridades del partido. Las imágenes, captadas por la transmisión oficial, muestran claramente la acción, que generó el inmediato reclamo del delantero xeneize al cuarto árbitro, Yender Herrera, aunque sin respuesta.

La situación pasó inadvertida tanto para el árbitro principal como para el VAR, algo que generó aún más bronca en Boca, teniendo en cuenta que minutos más tarde el propio Bareiro terminaría expulsado en una decisión muy discutida. Según el reglamento de la IFAB, este tipo de conductas indebidas o gestos ofensivos pueden ser sancionados con expulsión directa, lo que abre el debate sobre una posible omisión arbitral.

Ante la viralización del video, en el club de la Ribera no descartan avanzar con una presentación formal ante la Conmebol, con el objetivo de que se revise la acción y se tomen medidas disciplinarias.

El episodio recordó además un antecedente particular que involucra a Juan Román Riquelme, quien en 2002 vivió una situación similar ante Banfield que derivó en su expulsión tras reaccionar. Hoy, más de dos décadas después, Boca vuelve a estar en el centro de una polémica de este tipo, que podría escalar en el ámbito continental.