Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 ABR 2026
X
Somos Deporte

Se programó la quinta fecha de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña

El Torneo Apertura afronta un nuevo capítulo en las diferentes zonas y categorías.

Hoy 12:55

La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó el cronograma para la quinta fecha del Torneo Apertura de las Divisiones Inferiores 2026 en sus diferentes zonas y categorías.

Zona A

Central Argentino vs. Unión Beltrán
Sábado 02/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Central Argentino

Atlético Sanidad vs. Def. Forres
Sábado 02/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: A.T.S.A

Vélez vs. Güemes
Sábado 02/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Vélez

Estudiantes Blanco vs. Instituto Amarillo
Sábado 02/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Estudiantes

Mitre Negro vs. Villa Unión
Sábado 02/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Cancha N°1 / CAM N°2

Independiente (F) vs. Central Córdoba
Lunes 04/05
7ª: 13:30hs
8ª: 15:00hs
9ª: 16:15hs
10ª: 17:30hs
Cancha: Independiente Fernández

Zona B

Independiente de Beltrán vs. Sarmiento
Sábado 02/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Independiente Beltrán

Atlético Forres vs. Estrella Roja
Sábado 02/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Atlético Forres

Agua y Energía vs. Instituto Rojo
Sábado 02/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Agua y Energía

Unión Santiago vs. Banfield
Sábado 02/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: U.P.C.N

Mitre Amarillo vs. Sportivo Fernández
Sábado 02/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Cancha N°2 / CAM N°2

Mitre vs. Yanda
Sábado 02/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Peñarol

Interzonal

Comercio vs. Estudiantes Azul
Sábado 02/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Comercio

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol Divisiones Inferiores

ULTIMO MOMENTO

© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT