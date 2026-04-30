Se programó la quinta fecha de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña

El Torneo Apertura afronta un nuevo capítulo en las diferentes zonas y categorías.
La Liga Santiagueña de Fútbol confirmó el cronograma para la quinta fecha del Torneo Apertura de las Divisiones Inferiores 2026 en sus diferentes zonas y categorías.
Zona A
Central Argentino vs. Unión Beltrán
Sábado 02/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Central Argentino
Atlético Sanidad vs. Def. Forres
Sábado 02/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: A.T.S.A
Vélez vs. Güemes
Sábado 02/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Vélez
Estudiantes Blanco vs. Instituto Amarillo
Sábado 02/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Estudiantes
Mitre Negro vs. Villa Unión
Sábado 02/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Cancha N°1 / CAM N°2
Independiente (F) vs. Central Córdoba
Lunes 04/05
7ª: 13:30hs
8ª: 15:00hs
9ª: 16:15hs
10ª: 17:30hs
Cancha: Independiente Fernández
Zona B
Independiente de Beltrán vs. Sarmiento
Sábado 02/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Independiente Beltrán
Atlético Forres vs. Estrella Roja
Sábado 02/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Atlético Forres
Agua y Energía vs. Instituto Rojo
Sábado 02/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Agua y Energía
Unión Santiago vs. Banfield
Sábado 02/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: U.P.C.N
Mitre Amarillo vs. Sportivo Fernández
Sábado 02/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Cancha N°2 / CAM N°2
Mitre vs. Yanda
Sábado 02/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Peñarol
Interzonal
Comercio vs. Estudiantes Azul
Sábado 02/05
7ª: 08:00hs
8ª: 09:30hs
9ª: 10:50hs
10ª: 12:10hs
Cancha: Comercio