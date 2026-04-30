Vuelve Franco Colapinto y la Fórmula 1: cronograma para el Gran Premio de Miami

Luego de cinco semanas sin actividad, la máxima regresa en Estados Unidos con formato sprint y con el argentino buscando sumar sus primeros puntos en este tipo de carrera.

Hoy 12:50

Se terminó la espera para los fanáticos de la Fórmula 1. Tras cinco semanas sin actividad por las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, la acción volverá este fin de semana con el Gran Premio de Miami. En ese contexto, Franco Colapinto volverá a salir a pista en una fecha especial.

La cita en Estados Unidos será la segunda del año con formato sprint, una modalidad que no le ha sido favorable al piloto argentino, que todavía no logró sumar puntos bajo este sistema. Para Colapinto, será su octava participación en este tipo de competencia, en busca de cambiar la tendencia y meterse en la zona de puntos.

En lo que va de la temporada, el campeonato tiene como protagonistas a los pilotos de Mercedes. El joven Kimi Antonelli lidera con 72 puntos, seguido de su compañero George Russell con 63. Más atrás aparece Charles Leclerc, que suma 49 unidades y busca mantenerse en la pelea. Por su parte, Colapinto acumula un punto, conseguido en China.

El fin de semana en Miami combina espectáculo y deporte, con un entorno que trasciende lo estrictamente automovilístico. Además, llega en un momento clave del campeonato, que recién comienza a tomar forma tras las primeras fechas.

La agenda del GP de Miami

Viernes 1 de mayo

Entrenamiento libre: 13:30

Clasificación sprint: 17:30

Entrenamiento libre: 13:30 Clasificación sprint: 17:30 Sábado 2 de mayo

Carrera sprint (19 vueltas): 13:00

Carrera sprint (19 vueltas): 13:00 Domingo 3 de mayo

Clasificación para la carrera principal: 17:00

Con todo listo, Franco Colapinto afronta un nuevo desafío en la elite del automovilismo mundial, con la ilusión de seguir sumando experiencia y dar pelea en un circuito que promete acción.