El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 30 de abril de 2026: día agradable con 24°C de máxima

Se espera un jueves con buen tiempo, pero con ráfagas intensas hacia la tarde, según informó el SMN.
El jueves 30 de abril se presentará con condiciones mayormente estables en Santiago del Estero, aunque con un dato a tener en cuenta: el aumento de la intensidad del viento durante la tarde y la noche.
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Según el pronóstico, la jornada comenzará con una temperatura mínima de 11°C en la madrugada, bajo un cielo despejado. Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 24°C en horas de la siesta, en un contexto de cielo ligeramente a parcialmente nublado. Ya hacia la noche, se espera mayor presencia de nubosidad.
Uno de los aspectos más relevantes será el viento: si bien durante la mañana soplará leve a moderado (entre 13 y 22 km/h), por la tarde se intensificará con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, predominando del sector norte y noreste. No se prevén precipitaciones a lo largo de toda la jornada.
El jueves se perfila como un día agradable en cuanto a temperatura, pero con condiciones ventosas que podrían hacerse sentir con fuerza en las últimas horas del día.