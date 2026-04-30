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El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 30 de abril de 2026: día agradable con 24°C de máxima

Se espera un jueves con buen tiempo, pero con ráfagas intensas hacia la tarde, según informó el SMN.

Hoy 02:04

El jueves 30 de abril se presentará con condiciones mayormente estables en Santiago del Estero, aunque con un dato a tener en cuenta: el aumento de la intensidad del viento durante la tarde y la noche.

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Según el pronóstico, la jornada comenzará con una temperatura mínima de 11°C en la madrugada, bajo un cielo despejado. Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar una máxima de 24°C en horas de la siesta, en un contexto de cielo ligeramente a parcialmente nublado. Ya hacia la noche, se espera mayor presencia de nubosidad.

Uno de los aspectos más relevantes será el viento: si bien durante la mañana soplará leve a moderado (entre 13 y 22 km/h), por la tarde se intensificará con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, predominando del sector norte y noreste. No se prevén precipitaciones a lo largo de toda la jornada.

El jueves se perfila como un día agradable en cuanto a temperatura, pero con condiciones ventosas que podrían hacerse sentir con fuerza en las últimas horas del día.

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