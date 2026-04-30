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Jujuy descarta conexión entre la desaparición de Sergio Callata y Matías Jurado

Los recientes análisis de ADN realizados en Jujuy no encontraron coincidencias entre la desaparición de Sergio Callata y el caso de Matías Jurado, según confirmó la fiscalía.

Hoy 02:53

La búsqueda de Sergio Callata, quien desapareció en 2022, se mantiene activa, aunque sin avances relevantes en relación al caso de Matías Jurado. Esta situación fue confirmada por el fiscal regional Guillermo Beller tras la revelación de los resultados de los últimos análisis de ADN.

Los estudios realizados generaron expectativa en la familia de Callata, quienes esperaban encontrar alguna pista que les permitiera esclarecer la situación de su ser querido. No obstante, los resultados no mostraron coincidencias genéticas, lo que llevó al fiscal a declarar que no existen vínculos entre la desaparición de Callata y el caso Jurado.

La familia había suministrado muestras de ADN con la esperanza de ampliar las posibilidades de cotejo y hallar pistas significativas para avanzar en la investigación. Sin embargo, con la reciente determinación judicial, esa línea de indagación ha sido completamente descartada.

A pesar de este revés, es importante señalar que la investigación sobre la desaparición de Sergio Callata continúa abierta y no se ha cerrado. Esta situación permite mantener la esperanza de que surjan nuevos elementos que faciliten la resolución del caso.

En este contexto, el fiscal Beller subrayó que no existen elementos objetivos ni genéticos que puedan conectar ambos expedientes, lo cual limita las posibilidades de una investigación conjunta. La claridad de esta situación es crucial para enfocar los esfuerzos investigativos en líneas que puedan resultar más fructíferas.

La comunidad de Jujuy permanece atenta a los avances en ambos casos, esperando que las autoridades continúen trabajando para esclarecer la desaparición de Callata y otros casos similares que afectan a la región.

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