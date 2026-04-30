Suben los casos de chikungunya en Santiago: se sumaron 16 en una semana

La provincia pasó de 47 a 63 casos notificados, en el marco de un brote que se concentra en el NOA y muestra un aumento sostenido en las últimas semanas.

Hoy 12:23

Santiago del Estero registra un nuevo incremento en los casos de fiebre chikungunya. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, la provincia sumó 16 nuevos contagios en la última semana y alcanzó un total de 63 casos notificados, consolidando una tendencia en alza.

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El crecimiento se da en línea con el escenario nacional, donde se informaron 272 nuevos casos durante la semana 15 de 2026, lo que eleva el total a 1.109 entre confirmados y probables.

De acuerdo con el informe sanitario, el 93% de los casos se concentra en la región del Noroeste Argentino (NOA), lo que posiciona a Santiago del Estero dentro de la zona con mayor circulación del virus.

El norte sigue siendo el epicentro

Dentro del NOA, Salta continúa liderando el ranking con 644 casos, seguida por Tucumán con 204 y Jujuy con 101. En ese contexto, Santiago del Estero presenta circulación activa, mientras que Catamarca suma 21 casos.

A nivel país, 1.003 de los casos son autóctonos, mientras que 106 corresponden a personas con antecedentes de viaje a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba.

El reporte oficial advierte que el incremento responde tanto a una mayor transmisión del virus como a un aumento en la detección y notificación de pacientes sospechosos.

También hay dengue

En paralelo, se confirmaron cuatro nuevos casos de dengue durante la misma semana, con registros en la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Salta.

Desde el inicio de la temporada, el total asciende a 50 casos confirmados, de los cuales el 54% son autóctonos y el resto corresponde a personas con antecedentes de viaje a distintos países.

Si bien el escenario se mantiene en zona de bajo riesgo, las autoridades sanitarias advirtieron sobre un incremento en la notificación de casos probables en varias jurisdicciones y pidieron reforzar la vigilancia epidemiológica.

Medidas de prevención

El chikungunya, al igual que el dengue, es transmitido por el mosquito Aedes aegypti, por lo que se recomienda eliminar recipientes con agua estancada, utilizar repelente y mantener medidas de cuidado en los hogares.

Con este nuevo aumento, el foco sanitario continúa puesto en el norte del país, donde se concentra la mayor cantidad de casos y donde se busca contener la propagación del virus.