Histórico: Macaya Márquez va por su 18° Mundial consecutivo a los 91 años

El emblemático periodista argentino podría ampliar un récord único en la historia si dice presente en la Copa del Mundo 2026.

Hoy 11:45

A los 91 años, Enrique Macaya Márquez se prepara para seguir agrandando su leyenda. El histórico comentarista podría cubrir la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que marcaría su 18° Mundial consecutivo, una cifra sin precedentes en el periodismo deportivo a nivel global.

Su presencia fue anticipada en una campaña publicitaria que lo muestra rumbo a una nueva cita mundialista, reforzando una idea que atraviesa generaciones: cada vez que hay Mundial, está Macaya. Su vínculo con el torneo comenzó en la Copa Mundial de la FIFA Suecia 1958 y desde entonces no faltó a ninguna edición.

A lo largo de su recorrido fue testigo privilegiado de momentos inolvidables, como las consagraciones de la Selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA Argentina 1978, la Copa Mundial de la FIFA México 1986 y más recientemente en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Esa continuidad durante más de seis décadas lo convirtió en el periodista con mayor cantidad de coberturas mundialistas de la historia.

En Qatar ya había alcanzado su 17° Mundial consecutivo, una marca inédita que ahora podría ampliar. De confirmarse su presencia en 2026, Macaya estirará un récord que parece imposible de igualar.

Su vigencia también se explica por su capacidad de adaptación: atravesó todas las etapas del periodismo deportivo, desde las transmisiones radiales más precarias hasta las actuales coberturas digitales, siempre con el mismo sello como analista. Además, fue protagonista de ciclos históricos como Fútbol de Primera, dejando una huella imborrable en varias generaciones.