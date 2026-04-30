Aprehendieron a sujeto y recuperaron bienes sustraídos

Pinto. La investigación permitió establecer la participación de un individuo conocido en el ambiente delictivo.

Hoy 11:55

Efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 17, junto a personal de la Brigada de Investigaciones de la Departamental N° 14, lograron aprehender a un sujeto y recuperar diversos bienes sustraídos en un robo ocurrido en perjuicio de un vecino del barrio San Roque, en la ciudad de Pinto.

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La investigación permitió establecer la participación de un individuo conocido en el ambiente delictivo, vinculado al robo de un secarropa marca Drean de 5,5 kg, un inodoro blanco y una garrafa de gas de 10 kg. Tras tareas de inteligencia y análisis de la información recolectada, y por disposición de la fiscalía interviniente, el sospechoso fue interceptado y demorado en la vía pública.

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Posteriormente, los efectivos lograron localizar y recuperar los elementos denunciados como robados, los cuales habían sido comercializados a bajo costo y fueron entregados voluntariamente por el comprador.

El aprehendido y los bienes recuperados fueron trasladados a sede policial, quedando todo a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.