El Jardín Municipal N° 26 “Dr. Arturo Illia” celebró el Día de la Autonomía Provincial con una marcha de bombos

Docentes, alumnos y familias participaron de una actividad llena de folclore para homenajear a Santiago del Estero y reforzar el sentido de identidad provincial.
La comunidad educativa del Jardín Municipal N° 26 “Dr. Arturo Illia” conmemoró el Día de la Autonomía Provincial con una emotiva propuesta que llenó de música y tradición las calles aledañas a la institución. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO La actividad consistió en una marcha de bombos, en la que participaron docentes, padres y alumnos, quienes compartieron un momento a puro folclore, reafirmando su vínculo con la cultura santiagueña. Jardín N°26 La iniciativa tuvo como objetivo rendir homenaje a la provincia de Santiago del Estero y fortalecer en los más pequeños el valor de la identidad local, a través de una expresión tan representativa como el bombo legüero. De esta manera, el Jardín Municipal volvió a destacar su compromiso con la formación integral de los niños, promoviendo el respeto por las tradiciones y el sentido de pertenencia a la comunidad. Jardín N°26
La comunidad educativa del Jardín Municipal N° 26 “Dr. Arturo Illia” conmemoró el Día de la Autonomía Provincial con una emotiva propuesta que llenó de música y tradición las calles aledañas a la institución.
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La actividad consistió en una marcha de bombos, en la que participaron docentes, padres y alumnos, quienes compartieron un momento a puro folclore, reafirmando su vínculo con la cultura santiagueña.
Jardín N°26
La iniciativa tuvo como objetivo rendir homenaje a la provincia de Santiago del Estero y fortalecer en los más pequeños el valor de la identidad local, a través de una expresión tan representativa como el bombo legüero.
De esta manera, el Jardín Municipal volvió a destacar su compromiso con la formación integral de los niños, promoviendo el respeto por las tradiciones y el sentido de pertenencia a la comunidad.
Jardín N°26