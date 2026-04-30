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El Jardín Municipal N° 26 “Dr. Arturo Illia” celebró el Día de la Autonomía Provincial con una marcha de bombos

Docentes, alumnos y familias participaron de una actividad llena de folclore para homenajear a Santiago del Estero y reforzar el sentido de identidad provincial.

Hoy 11:33

La comunidad educativa del Jardín Municipal N° 26 “Dr. Arturo Illia” conmemoró el Día de la Autonomía Provincial con una emotiva propuesta que llenó de música y tradición las calles aledañas a la institución.

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La actividad consistió en una marcha de bombos, en la que participaron docentes, padres y alumnos, quienes compartieron un momento a puro folclore, reafirmando su vínculo con la cultura santiagueña.

Jardín N°26 Jardín N°26

La iniciativa tuvo como objetivo rendir homenaje a la provincia de Santiago del Estero y fortalecer en los más pequeños el valor de la identidad local, a través de una expresión tan representativa como el bombo legüero.

De esta manera, el Jardín Municipal volvió a destacar su compromiso con la formación integral de los niños, promoviendo el respeto por las tradiciones y el sentido de pertenencia a la comunidad.

Jardín N°26 Jardín N°26

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