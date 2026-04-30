Brasil: el Congreso podría reducir la condena a Bolsonaro e infligir otra derrota a Lula

Los legisladores analizan el veto del presidente al proyecto que reduce la pena de los condenados por actos relacionados con el golpe de Estado. La oposición podría alcanzar los votos para anular el veto y asestar otro golpe al Lula.

Hoy 11:13

El Congreso de Brasil analizaba este jueves el veto del presidente Lula al proyecto que reduce la pena de los condenados por actos relacionados con el golpe de Estado, incluido el ex mandatario Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

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Para anular el veto, se necesitan 257 votos de los diputados y 41 votos de los senadores.

La oposición al gobierno de Lula podría alcanzar el número suficiente de simpatizantes para aprobar una ley que reduzca las penas. Esta será la segunda derrota de la semana para el gobierno de Lula. El miércoles, en un resultado histórico, el Senado rechazó la nominación de Jorge Messias al Tribunal Supremo.

Messias era el candidato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar un asiento en la Corte.

Este traspié representa una severa derrota para Lula y una victoria de la oposición, encarnada por el senador, precandidato presidencial e hijo del expresidente Bolsonaro, Flavio Bolsonaro.

El veto de Lula y el proyecto de la oposición

Lula da Silva vetó en su totalidad en enero el proyecto de ley que reduce las penas del expresidente Jair Bolsonaro y otros condenados por intentos de golpe de Estado, incluidos los episodios vandálicos del 8 de enero de 2023. La propuesta pasó a conocerse como Proyecto de Ley de Sentencia.

El veto fue firmado durante una ceremonia en el Palacio do Planalto, al conmemorarse tres años del asalto a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia de 2023.

El año pasado, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron un proyecto de ley que reduciría las penas aplicadas al expresidente Jair Bolsonaro y a otros imputados del "núcleo crucial" de la trama golpista, así como a los implicados en los hechos del 8 de enero.

La proyecto vetada establece un mecanismo para agilizar la progresión de los regímenes de sentencia (cuando un convicto pasa de un régimen más severo a uno más indulgente) para quienes cumplen sentencias por delitos contra el Estado Democrático de Derecho.

También prevé la reducción de hasta 2/3 de la pena impuesta a los delincuentes comunes de los atentados del 8 de enero de 2023. Y establece que el delito de intento de golpe de Estado (con penas más severas) absorberá el delito de intento de abolición del Estado, en caso de condenas simultáneas.

Si el veto de Lula se levanta este jueves, no esta claro sobre cuánto tiempo cumpliría realmente Bolsonaro en prisión (hoy está en prisión domiciliaria por problemas de salud) si el proyecto de ley entra en vigor.

Paulinho da Força, ponente del proyecto de ley en la Cámara de Diputados, ha estimado que ese período podría reducirse a poco más de dos años.