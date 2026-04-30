José López declaró en el juicio por la causa Cuadernos: “Nunca vi a CFK como jefa de una asociación ilícita”

El exsecretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo buscó desdecirse tras haber declarado como imputado colaborador en 2018.

Hoy 11:04

El exsecretario de Obras Públicas José López declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7, en el juicio por la denominada Causa Cuadernos. El exfuncionario K condenado por corrupción aseguró que declaró en el caso como arrepentido por la “situación de aislamiento y vulnerabilidad” en la que se encontraba en 2018.

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“Niego haber integrado una asociación ilícita y tampoco fui invitado a integrarla. Solo conformé un gobierno legítimo y elegido por el pueblo en tres períodos consecutivos”, remarcó.

A su vez, José López habló sobre la exvicepresidenta Cristina Kirchner, principal acusada en el expediente: “Nunca vi a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita y tampoco lo vi, en ese sentido, a Julio De Vido”.

“El miedo que mencioné que tenía respecto de la expresidenta tenía que ver con la forma de gestionar el Gobierno Nacional y en ese sentido mi temor era hacer mal el trabajo o perderlo”, agregó López.

El exfuncionario sostuvo que se vio en la obligación de declarar como arrepentido por el momento que atravesaba. También explicó que “el trabajo diario y el ritmo de la política no siempre hacen posible advertir si se cruzan o no ciertos límites, sobre todo cuando las decisiones cuentan con el respaldo de las áreas jurídicas, como siempre sucedió en mi caso. Por eso, esto me da mucha tranquilidad”.

El exfuncionario y los empresarios son los últimos imputados citados a indagatoria. Con ellos termina esta etapa del juicio por administración fraudulenta, que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner, y durante el mes de mayo los jueces escucharán a 43 testigos.

Los testigos fueron citados en ocho audiencias. El 5 de mayo declararán los periodistas del diario La Nación Diego Cabot, Candela Ini y Santiago Nasra, que integraron el equipo que recibió los cuadernos originales. El 7 de mayo será el turno del periodista Héctor María Guyot, del expolicía Jorge Bacigalupo—a quien Centeno entregó los cuadernos—, de Hilda María Horovitz (exmujer de Centeno) y de Elizabeth Miriam Quiroga, exsecretaria del fallecido presidente Néstor Kirchner.

El 12 de mayo está prevista la declaración del exministro de Economía Roberto Lavagna, de la diputada nacional Mariana Zuvic y de otros tres testigos. El resto de las audiencias se distribuirán entre el 14, 19, 21, 26 y 28 de mayo, con una nómina que incluye a numerosos empresarios, exfuncionarios y personas vinculadas al caso.

El 21 será el turno de Walter Humberto Brun, Gustavo Javier Valverde, Hugo Marcelo Fiocca, Claudio Humberto Trerotola, Jorge Alberto Luna y Claudio Ramó Micollucci.

Mientras que Gabriel Omar Falaschi, Carlos Martín González, Ángel Alejandro Heit, Roberto Enrique Antonio Muller, Ángel Rojo y Mariano Germán Gyenge deberán presentarse ante la Justicia el 26.

Finalmente, el 28 de mayo, será el turno de Mariano Gabriel Lesa, Gustavo Adolfo Lyall, Gonzalo Javier Toloza, Jorge Gerardo Molina, Héctor Ignacio Molina y Ernesto Víctor Pellizzaro.

Con la llegada de las testimoniales, el proceso entra en una etapa de producción de prueba que permitirá a las partes confrontar los elementos reunidos durante la investigación.

La causa se originó a partir de los cuadernos del exchofer Oscar Centeno, cuyas anotaciones detallaban un mecanismo sistemático de cobro de coimas a empresas a cambio de la adjudicación de obras públicas durante más de una década.