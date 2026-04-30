Por qué Boca quedó segundo en su grupo: el nuevo desempate que cambió la tabla en la Libertadores

Aunque sumó los mismos puntos que sus rivales, el Xeneize fue superado por Universidad Católica por un criterio que prioriza los duelos directos.

Hoy 11:01

Boca Juniors quedó segundo en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026 pese a tener la misma cantidad de puntos que Universidad Católica y Cruzeiro. Los tres equipos suman seis unidades, pero el nuevo reglamento de la Conmebol modificó el orden en la tabla y favoreció al conjunto chileno.

A diferencia de ediciones anteriores, donde el primer criterio de desempate era la diferencia de gol general, ahora se aplica el llamado “criterio olímpico”, que pone el foco en los enfrentamientos directos entre los equipos igualados en puntos. Esto cambió completamente el panorama del grupo.

En los cruces entre los tres, todos quedaron igualados: cada uno sumó tres puntos y tiene una diferencia de gol de +1. Sin embargo, el siguiente punto del reglamento es la cantidad de goles convertidos en esos partidos, y ahí Universidad Católica marca la diferencia con tres tantos, contra los dos que anotaron Boca y Cruzeiro.

Recién después aparece la diferencia de gol total en el grupo, donde el Xeneize sí saca ventaja sobre los brasileños gracias a su goleada ante Barcelona en La Bombonera. Por eso, el equipo de Claudio Úbeda se ubica segundo y deja a Cruzeiro en el tercer lugar.

Cómo funciona el nuevo desempate en la Copa Libertadores

Puntos en enfrentamientos directos entre los equipos igualados. Diferencia de gol en esos duelos. Goles a favor en los enfrentamientos directos. Diferencia de gol general en el grupo. Goles a favor totales. Menos tarjetas rojas. Menos tarjetas amarillas. Sorteo.

Este cambio reglamentario explica por qué Boca Juniors, a pesar de haber vencido a Universidad Católica, no pudo quedarse con la cima del grupo y deberá seguir peleando desde el segundo puesto.