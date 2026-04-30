Brian Sarmiento rompió el silencio tras salir de Gran Hermano y habló de su conflicto familiar

El exfutbolista se refirió a la deuda alimentaria y a la relación con sus hijas. Aseguró que quiere recomponer el vínculo y apuntó contra sus exparejas.

Hoy 20:23

Luego de su paso por Gran Hermano: Generación Dorada, Brian Sarmiento inició un raid mediático en el que decidió dar su versión sobre el conflicto que mantiene con las madres de sus hijas, en medio de reclamos por cuota alimentaria y la falta de vínculo familiar.

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En diálogo con el programa Corta por Lozano, el exjugador explicó que era consciente de que la polémica saldría a la luz durante su estadía en el reality, aunque optó por no abordar el tema dentro de la casa. “Sabía que esto iba a salir (…) pero no quería victimizarme”, sostuvo.

En ese sentido, fue directo al referirse a su situación económica: “Quería ganar Gran Hermano para acomodar las cosas y que me dejen ver a mis hijas”, afirmó, dejando en claro que su prioridad es regularizar su situación y retomar el contacto con ellas.

Sarmiento también vinculó el conflicto actual con su propia historia personal. Recordó que, tras la separación de sus padres, perdió el vínculo con su padre durante años, una experiencia que —según explicó— hoy revive desde el rol de padre. “Hoy no veo a mis hijas por decisión de mis exparejas”, aseguró.

Respecto a la relación con las madres de sus hijas, Diana Ruiz y Tessie Poza, el exfutbolista lanzó fuertes críticas y sostuvo que existe una postura conjunta en su contra. “No querían llegar a un arreglo, querían hundirme”, expresó.

Además, indicó que no mantiene contacto con sus hijas mayores desde hace tres años, y que con la menor solo tuvo un breve intercambio en redes sociales tiempo atrás. En esa línea, aseguró que la falta de vínculo responde a una única versión de los hechos que reciben las niñas.

En medio de la controversia, también se mostró firme respecto a la identidad de sus hijas y remarcó que no permitirá que cambien su apellido, pese al distanciamiento.

Por último, Sarmiento adelantó que en los próximos días terminará de saldar la deuda alimentaria correspondiente a su hija menor y reiteró su intención de dejar atrás el conflicto. “Siempre que pude cumplir, cumplí. Cuando no, no pensaron en el daño a las nenas”, sostuvo.

El exdeportista concluyó que su objetivo es recomponer la relación familiar y volver a ver a sus hijas, en un escenario marcado por tensiones judiciales y exposición mediática.