Aprobaron por unanimidad la ley de Ficha Limpia en Tucumán y ya son nueve las provincias con la norma

La Legislatura dio luz verde a la iniciativa que impide ser candidatos a quienes tengan condena en segunda instancia. Jaldo cuestionó el proyecto nacional.

30/04/2026

La Legislatura de Tucumán aprobó este jueves por unanimidad la ley de Ficha Limpia, convirtiendo a la provincia en la novena del país en establecer la inhabilitación de candidatos y funcionarios con condena confirmada en segunda instancia.

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La iniciativa, impulsada por el legislador oficialista Gerónimo Vargas, alinea a Tucumán con distritos como Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Río Negro y Córdoba, que ya cuentan con normativas similares.

La sanción se dio en un contexto de reactivación del debate a nivel nacional, luego de que el Gobierno de Javier Milei impulsara nuevamente la discusión en el Congreso tras el fracaso del proyecto el año pasado. En esta oportunidad, la iniciativa forma parte de una reforma política más amplia que incluye cambios en el financiamiento partidario y la posible eliminación de las PASO.

Sin embargo, el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, tomó distancia del planteo nacional. Si bien su provincia avanzó con la ley, el mandatario cuestionó la propuesta del Ejecutivo y aseguró que se trata de “un traje a medida para La Libertad Avanza”, especialmente por su rechazo a la eliminación de las primarias.

De esta manera, Tucumán se suma al grupo de provincias que avanzaron con regulaciones propias en materia de transparencia electoral, en un escenario donde la discusión por Ficha Limpia vuelve a instalarse con fuerza en la agenda política nacional.